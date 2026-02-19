Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową

Ekspert o przepadku samochodu po zmianie przepisów od stycznia 2026 roku Źródło: TVN24

Jak przekazała Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego USA, Nissan wezwał do naprawy właścicieli 318 781 modeli Rogue z powodu uszkodzonych przekładni przepustnicy oraz 323 917 kolejnych modeli Rogue z uwagi na uszkodzenia łożysk silnika.

Łącznie wycofaniem z rynku zostanie objętych 642 698 pojazdów tego modelu.

Zalecenie dla Nissana

"Uszkodzone łożyska mogą powodować wyciek gorącego oleju, zwiększając ryzyko pożaru silnika i utraty mocy napędowej" - przekazał Reuters.

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaleciła w obu przypadkach, by dealerzy przeprogramowali oprogramowanie sterujące silnikiem i w razie potrzeby wymienili wadliwe podzespoły.

Akcja serwisowa BMW i BYD

To nie pierwsze taka sytuacja na amerykańskim rynku motoryzacyjnym. Na początku lutego BMW wezwało do serwisów właścicieli ponad 87 tysięcy aut. Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego USA przekazała w komunikacie, że rozrusznik silnika może się przegrzewać, co stwarza zagrożenie pożarowe.

Akcja serwisowa dotknęła również pod koniec minionego roku chińskiego producenta samochodów elektrycznych BYD. Objęła ona niemal 116 tysięcy modeli Tang i Yuan Pro, wyprodukowanych w latach 2015-2022.

Opracowała Paulina Karpińska/kris