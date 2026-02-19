Logo TVN24
Moto

Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową

shutterstock_2604581091
Ekspert o przepadku samochodu po zmianie przepisów od stycznia 2026 roku
Źródło: TVN24
Nissan wzywa do serwisów właścicieli blisko 650 tysięcy aut - przekazał Reuters. Powodem są problemy, które mogą doprowadzić do poważnych awarii jednostek napędowych.

Jak przekazała Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego USA, Nissan wezwał do naprawy właścicieli 318 781 modeli Rogue z powodu uszkodzonych przekładni przepustnicy oraz 323 917 kolejnych modeli Rogue z uwagi na uszkodzenia łożysk silnika.

Łącznie wycofaniem z rynku zostanie objętych 642 698 pojazdów tego modelu.

Zalecenie dla Nissana

"Uszkodzone łożyska mogą powodować wyciek gorącego oleju, zwiększając ryzyko pożaru silnika i utraty mocy napędowej" - przekazał Reuters.

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaleciła w obu przypadkach, by dealerzy przeprogramowali oprogramowanie sterujące silnikiem i w razie potrzeby wymienili wadliwe podzespoły.

Akcja serwisowa BMW i BYD

To nie pierwsze taka sytuacja na amerykańskim rynku motoryzacyjnym. Na początku lutego BMW wezwało do serwisów właścicieli ponad 87 tysięcy aut. Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego USA przekazała w komunikacie, że rozrusznik silnika może się przegrzewać, co stwarza zagrożenie pożarowe.

Tysiące aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Dowiedz się więcej:

Tysiące aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów

Akcja serwisowa dotknęła również pod koniec minionego roku chińskiego producenta samochodów elektrycznych BYD. Objęła ona niemal 116 tysięcy modeli Tang i Yuan Pro, wyprodukowanych w latach 2015-2022.

pc

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

samochodyMotoryzacja
