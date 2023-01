Motoryzacyjny gigant wyda ponad 850 milionów dolarów na nową generację silników V8

Nowa generacja silników V8

Nie przekazano na razie szczegółów na temat nowej, szóstej generacji silników V8, ani modeli pojazdów, do których one trafią. - Inwestycja ta, w połączeniu z ciężką pracą i poświęceniem członków naszego zespołu, umożliwi nam tworzenie światowej klasy produktów dla naszych klientów i zapewni bezpieczeństwo miejsc pracy w tych zakładach w nadchodzących latach - wyjaśnił cytowany na oficjalnej stronie koncernu Gerald Johnson, wiceprezes wykonawczy General Motors ds. produkcji globalnej i zrównoważonego rozwoju.

Producent dodał, że pozostałe 64 miliony dolarów w ramach nowej inwestycji zostaną przeznaczone na produkcję komponentów do pojazdów elektrycznych. To niewielka część z łącznie 35 miliardów dolarów, które firma ma zamiar zainwestować w rozwój "elektryków" do 2025 roku. General Motors zakłada też, że do 2035 roku całość linii produkcyjnej lekkich samochodów dostawczych będą stanowiły właśnie pojazdy elektryczne. Już w listopadowej rozmowie z Fox Business prezes przedsiębiorstwa Mark Reuss, zapowiadał jednak, że firma nie zamierza w pełni rezygnować z silników spalinowych, czego potwierdzeniem jest właśnie zapowiedź nowej generacji silników V8.