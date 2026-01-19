Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut

Inteligentne samochody z Chin. Ekspert o zagrożeniach Źródło: TVN24

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) otrzymała od właścicieli pojazdów 36 zgłoszeń dotyczących usterek silnika w autach, które wcześniej przeszły naprawy serwisowe. Skargi sugerują, że środki zaradcze zastosowane w ramach wcześniejszego wezwania do serwisu mogły okazać się nieskuteczne.

NHTSA wszczyna postępowanie

W związku z tym agencja wszczęła dochodzenie obejmujące samochody General Motors wyposażone w silnik L87 6.2L V8, w których doszło do uszkodzenia lub całkowitej awarii jednostki napędowej.

W kwietniu 2025 roku GM ogłosiło globalną akcję serwisową dotyczącą 721 tysięcy pojazdów z powodu problemów z silnikiem - niemal 600 tysięcy z nich znajdowało się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Dochodzenia NHTSA

To kolejne z serii postępowań prowadzonych przez NHTSA w ostatnich miesiącach. W październiku agencja rozpoczęła śledztwo dotyczące autonomicznych pojazdów Waymo, które miały nieprawidłowo reagować w pobliżu zatrzymanych autobusów szkolnych, stwarzając potencjalne zagrożenie dla dzieci.

Urzędnicy analizowali też działanie systemu FSD (Full Self-Driving) w około 2,9 miliona samochodów marki Tesla po doniesieniach o naruszeniach przepisów ruchu drogowego oraz wypadkach z udziałem tych pojazdów.

