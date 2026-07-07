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Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dolores M. Harvey / Shutterstock
Ford wzywa do serwisu właścicieli ponad 110 tysięcy samochodów - poinformowała we wtorek agencja Reuters. Koncern ogłosił dwie oddzielne akcje serwisowe obejmujące modele Mustang, które mogą mieć potencjalne usterki układu wycieraczek oraz napędu.

Pierwsza akcja Forda obejmuje 67 842 egzemplarze modeli Mustang i Mustang GTD. W niskich temperaturach wycieraczki w tych pojazdach mogą działać jedynie na najwyższym poziomie prędkości, a spryskiwacze szyb mogą całkowicie przestać funkcjonować. Taka sytuacja znacząco pogarsza widoczność i zwiększa ryzyko kolizji podczas jazdy w deszczu lub śniegu.

Akcja serwisowa Forda

Druga akcja serwisowa Forda dotyczy 42 784 sztuk modelu Mustang Mach-E. Problemem jest wałek atakujący tylnego dyferencjału, który może ulec pęknięciu. W efekcie może dojść do nagłej utraty napędu w czasie jazdy lub niekontrolowanego stoczenia się pojazdu, jeśli nie zostanie zaciągnięty hamulec postojowy.

Wszystkie naprawy zostaną przeprowadzone bezpłatnie w autoryzowanych serwisach Forda, gdzie wadliwe elementy zostaną naprawione lub wymienione na nowe.

Najwięksi producenci na świecie

W 2025 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecki Volkswagen Group (ponad 8,9 mln sztuk) oraz południowokoreański Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6,1 mln), holenderski Stellantis (5,6 mln), amerykański Ford (4,6 mln) czy chiński BYD (4,6 mln).

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Źródło: Reuters, tvn24.pl
Tagi:
samochodyUSA
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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