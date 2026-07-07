Moto Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dolores M. Harvey / Shutterstock

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Pierwsza akcja Forda obejmuje 67 842 egzemplarze modeli Mustang i Mustang GTD. W niskich temperaturach wycieraczki w tych pojazdach mogą działać jedynie na najwyższym poziomie prędkości, a spryskiwacze szyb mogą całkowicie przestać funkcjonować. Taka sytuacja znacząco pogarsza widoczność i zwiększa ryzyko kolizji podczas jazdy w deszczu lub śniegu.

Akcja serwisowa Forda

Druga akcja serwisowa Forda dotyczy 42 784 sztuk modelu Mustang Mach-E. Problemem jest wałek atakujący tylnego dyferencjału, który może ulec pęknięciu. W efekcie może dojść do nagłej utraty napędu w czasie jazdy lub niekontrolowanego stoczenia się pojazdu, jeśli nie zostanie zaciągnięty hamulec postojowy.

Wszystkie naprawy zostaną przeprowadzone bezpłatnie w autoryzowanych serwisach Forda, gdzie wadliwe elementy zostaną naprawione lub wymienione na nowe.

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Najwięksi producenci na świecie

W 2025 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecki Volkswagen Group (ponad 8,9 mln sztuk) oraz południowokoreański Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6,1 mln), holenderski Stellantis (5,6 mln), amerykański Ford (4,6 mln) czy chiński BYD (4,6 mln).