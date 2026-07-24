Moto Ford wzywa ponad pół miliona pojazdów. Ryzyko zwarcia w silniku Oprac. Wiktor Knowski |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ford planuje wezwanie obejmujące dokładnie 565 691 pojazdów. Akcja serwisowa dotyczy wybranych egzemplarzy modeli Bronco oraz Bronco Raptor z roczników 2021-2026.

Ford Bronco Sport Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak podaje regulator, zwarcie w komorze silnika może wywołać wysoką temperaturę lub iskrzenie, co zwiększa ryzyko wybuchu pożaru. W ramach naprawy gwarancyjnej dealerzy bezpłatnie zainstalują na wiązce przewodów dodatkową osłonę ochronną - dodała NHTSA.

Nie pierwsza akcja serwisowa Ford

W lutym Ford poinformował o akcji serwisowej obejmującej 4,3 miliona pickupów i SUV-ów. Powodem był błąd oprogramowania, który może doprowadzić do niesprawności hamulców przyczepy oraz awarii zewnętrznego oświetlenia pojazdu. Firma zapowiedziała wówczas, że rozwiąże problem poprzez zdalną aktualizację oprogramowania.

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Pod koniec czerwca Ford pochwalił się natomiast powrotem na szczyt branżowego zestawienia jakości pojazdów. Firma podała, że zajęła pierwsze miejsce wśród największych producentów samochodów w USA w badaniu JD Power Initial Quality Study. To pozycja, której nie zajmowała od 2010 roku.