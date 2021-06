Nowe wyposażenie aut od przyszłego roku. "Duży krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa"

Inteligentny asystent prędkości będzie montowany we wszystkich nowych typach pojazdów w Unii Europejskiej od 2022 roku - poinformowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zdaniem dyrektora wykonawczego Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu Antonio Avenoso "to duży krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powołała się na informacje Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), która podała, że kraje członkowskie UE zatwierdziły normy techniczne dotyczące inteligentnego asystenta prędkości (ISA). Jak wskazano, otwiera to drogę do zainstalowania tej technologii we wszystkich nowych modelach pojazdów sprzedawanych w Unii Europejskiej od przyszłego roku.