Odszkodowania za zalane auto. "Ubezpieczyciel sprawdzi, czy nie można było tego uniknąć"

Jak uzyskać odszkodowanie?

- Wszystko zależy od tego, czy to auto jest ubezpieczone w ramach polisy autocasco, jeżeli jest, to naturalnie należy na podstawie polisy i regulaminu polisy ubezpieczyciela najczęściej niezwłocznie, czyli przeciągu 24 godzin, zgłosić szkodę. Szkodę można zgłosić mailowo, można zgłosić na infolinii, można również wysłać korespondencję za pośrednictwem poczty - tłumaczył mecenas.

- W takim przypadku, najczęściej w przeciągu 48 godzin, ubezpieczyciel wysyła rzeczoznawcę, który analizuje sytuację i jeżeli dojdzie do wniosku, że faktycznie na skutek warunków atmosferycznych, czyli bez przyczynienia się osoby trzeciej, doszło do uszkodzenia samochodu, w przeciągu 30 dni wypłaca ubezpieczenie - wyjaśniał.

- W takim przypadku albo sam musi pokryć straty wynikające z zalania albo, jeżeli to zdarzenie jest konsekwencją wadliwego działania, zaniedbania, czy zaniechania innych podmiotów (..), w takim przypadku właściciel pojazdu powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do tego podmiotu z zapytaniem, czy ten był ubezpieczony - mówił.

- Kiedy osoba winna zgadza się, że ponosi odpowiedzialność, to przekazuje informacje dotyczące swojego ubezpieczyciela. Tę procedurę ubezpieczeniową wykonujemy tak, jakbyśmy zgłaszali się do naszego ubezpieczyciela ze szkodą, mówimy, że tutaj jest informacja od osoby, która podpisała z towarzystwem ubezpieczeniowym polisę i również ubezpieczyciel wysyła rzeczoznawcę - powiedział.

"Ubezpieczyciel asekuruje się"

Podkreślił, że "jeżeli kierowca, właściciel pojazdu, wie że będzie musiał przejechać przez głęboką dziurę i to może narazić pojazd na zepsucie i trwałe uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie na drodze, to wówczas nie powinien tej decyzji podejmować, gdyż ubezpieczyciel z łatwością zakwestionuje tego rodzaju działanie".

- Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel również myśli o swoim interesie. Musimy się zabezpieczyć, jeżeli to jest wina osoby trzeciej, to powinniśmy wezwać policję, która stworzy protokół. Jeżeli nie jest to wina osoby trzeciej, a my mamy ubezpieczenie własne, to powinniśmy udokumentować tę sytuację - przygotować analizę, zgromadzić materiał fotograficzny i wszystkie te materiały zabezpieczyć. Ubezpieczyciel może bowiem weryfikować, czy nasza postawa była właściwa, to znaczy, czy w odpowiednim momencie zawiadomiliśmy ubezpieczyciela, czy nie próbowaliśmy uruchomić silnika po zalaniu - tłumaczył.