Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Ułatwienia w rejestracji samochodów. Sejm przyjął cyfrową rewolucję w przepisach

samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
Cyfryzacja rejestracji pojazdów staje się faktem. Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która umożliwia złożenie w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu, ma usprawnić pracę urzędów i zwiększyć bezpieczeństwo przy sprowadzaniu aut z zagranicy. - Dzięki nowym przepisom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza - mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowe przepisy to część rządowego pakietu deregulacyjnego i odpowiedź na rosnące oczekiwania dotyczące cyfryzacji usług publicznych. Mają ułatwić życie kierowcom, przyspieszyć weryfikację pojazdów i ograniczyć liczbę formalności zarówno dla obywateli, jak i urzędników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Chińskie samochody
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat

Rejestracja pojazdu online

Nowelizacja zakłada możliwość złożenia w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu – przez internet, w aplikacji mObywatel lub w urzędzie, gdzie dane wprowadzi urzędnik.

Kto skorzysta na zmianie:

  • właściciele pojazdów – rejestracja bez wychodzenia z domu
  • urzędnicy – mniej papieru, sprawniejsza obsługa, niższe koszty archiwizacji

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że zmiany są odpowiedzią na realne potrzeby kierowców. - Dzięki nowym przepisom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza. To konkretna zmiana, którą odczują wszyscy właściciele samochodów. Cyfryzacja to jednak nie tylko wygoda, lecz także większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej wymianie danych urzędnik w Polsce będzie mógł łatwo sprawdzić dane samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. To koniec sytuacji, w której do rejestracji trafiają pojazdy o niejasnym pochodzeniu. Budujemy system, który chroni kierowców i eliminuje ryzyko oszustw.

- Nasza ustawa to deregulacja w praktyce. Zależy nam na tym, aby ułatwiać życie właścicielom samochodów, którzy chcą je zarejestrować, i aby ograniczyć do minimum potrzebne do tego czynności, także po stronie urzędników. W dobie zaawansowanej cyfryzacji właściciel pojazdu powinien być zwolniony z obowiązku przedkładania w urzędzie papierowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli taka informacja jest już zamieszczona w centralnej ewidencji pojazdów. My ten nieżyciowy dziś przepis, a także wiele innych absurdów zmieniamy - przekonywał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia
Dowiedz się więcej:

Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia

Pieniądze

Automatyczna wymiana danych

Jedną z najważniejszych innowacji jest wprowadzenie usługi AVI (Actual Vehicle Information). To narzędzie pozwoli polskim urzędom automatycznie pobierać dane o pojazdach z rejestrów innych państw UE poprzez system EUCARIS.

Dzięki AVI urzędnik:

  • szybciej zweryfikuje historię i parametry pojazdu,
  • natychmiast wykryje niezgodności w dokumentach,
  • ograniczy ryzyko rejestracji pojazdów o niejasnym pochodzeniu

Mniej formalności dla kierowców i branży

Nowelizacja przewiduje kolejne uproszczenia, w tym:

  • zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych, jeśli kierowca zostawia dotychczasowy numer – wystarczy oświadczenie o czytelności i braku uszkodzeń
  • brak konieczności składania wniosku o rejestrację, gdy pojazd zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu
  • potwierdzenie przystosowania auta do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań, jeśli informacja znajduje się w dokumentach homologacyjnych

Zmiana dotycząca sprzedawanych przed rejestracją pojazdów jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem samochodami – usuwa zbędne obowiązki i ogranicza formalności.

Szybsze postępowania sądowe dzięki usprawnieniom w dostępie do CEPiK

Nowe przepisy ułatwią również pracę sądów. Minister Sprawiedliwości będzie mógł składać jeden zbiorczy wniosek o dane z CEPiK w imieniu wszystkich sądów, co znacząco skróci czas i odciąży administrację.

Od kiedy zmiany będą obowiązywać?

  • Większość przepisów wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy.
  • Część doprecyzowujących – po 14 dniach od ogłoszenia.
  • Najbardziej zaawansowane zmiany, w tym usługa AVI i pełna elektroniczna rejestracja, zaczną obowiązywać 18 stycznia 2027 r., po dostosowaniu systemów informatycznych.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaKrzysztof Gawkowskiministerstwo cyfryzacji
Zobacz także:
Google
Google odrzuca żądania Brukseli. Nie chce pozbywać się dochodowego biznesu
Tech
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
Z kraju
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica