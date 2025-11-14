Ułatwienia w rejestracji samochodów. Sejm przyjął cyfrową rewolucję w przepisach

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Nowe przepisy to część rządowego pakietu deregulacyjnego i odpowiedź na rosnące oczekiwania dotyczące cyfryzacji usług publicznych. Mają ułatwić życie kierowcom, przyspieszyć weryfikację pojazdów i ograniczyć liczbę formalności zarówno dla obywateli, jak i urzędników.

Rejestracja pojazdu online

Nowelizacja zakłada możliwość złożenia w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu – przez internet, w aplikacji mObywatel lub w urzędzie, gdzie dane wprowadzi urzędnik.

Kto skorzysta na zmianie:

właściciele pojazdów – rejestracja bez wychodzenia z domu

urzędnicy – mniej papieru, sprawniejsza obsługa, niższe koszty archiwizacji

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że zmiany są odpowiedzią na realne potrzeby kierowców. - Dzięki nowym przepisom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza. To konkretna zmiana, którą odczują wszyscy właściciele samochodów. Cyfryzacja to jednak nie tylko wygoda, lecz także większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej wymianie danych urzędnik w Polsce będzie mógł łatwo sprawdzić dane samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. To koniec sytuacji, w której do rejestracji trafiają pojazdy o niejasnym pochodzeniu. Budujemy system, który chroni kierowców i eliminuje ryzyko oszustw.

- Nasza ustawa to deregulacja w praktyce. Zależy nam na tym, aby ułatwiać życie właścicielom samochodów, którzy chcą je zarejestrować, i aby ograniczyć do minimum potrzebne do tego czynności, także po stronie urzędników. W dobie zaawansowanej cyfryzacji właściciel pojazdu powinien być zwolniony z obowiązku przedkładania w urzędzie papierowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli taka informacja jest już zamieszczona w centralnej ewidencji pojazdów. My ten nieżyciowy dziś przepis, a także wiele innych absurdów zmieniamy - przekonywał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Automatyczna wymiana danych

Jedną z najważniejszych innowacji jest wprowadzenie usługi AVI (Actual Vehicle Information). To narzędzie pozwoli polskim urzędom automatycznie pobierać dane o pojazdach z rejestrów innych państw UE poprzez system EUCARIS.

Dzięki AVI urzędnik:

szybciej zweryfikuje historię i parametry pojazdu,

natychmiast wykryje niezgodności w dokumentach,

ograniczy ryzyko rejestracji pojazdów o niejasnym pochodzeniu

Mniej formalności dla kierowców i branży

Nowelizacja przewiduje kolejne uproszczenia, w tym:

zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych, jeśli kierowca zostawia dotychczasowy numer – wystarczy oświadczenie o czytelności i braku uszkodzeń

brak konieczności składania wniosku o rejestrację, gdy pojazd zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu

potwierdzenie przystosowania auta do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań, jeśli informacja znajduje się w dokumentach homologacyjnych

Zmiana dotycząca sprzedawanych przed rejestracją pojazdów jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem samochodami – usuwa zbędne obowiązki i ogranicza formalności.

Szybsze postępowania sądowe dzięki usprawnieniom w dostępie do CEPiK

Nowe przepisy ułatwią również pracę sądów. Minister Sprawiedliwości będzie mógł składać jeden zbiorczy wniosek o dane z CEPiK w imieniu wszystkich sądów, co znacząco skróci czas i odciąży administrację.

Od kiedy zmiany będą obowiązywać?

Większość przepisów wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Część doprecyzowujących – po 14 dniach od ogłoszenia.

Najbardziej zaawansowane zmiany, w tym usługa AVI i pełna elektroniczna rejestracja, zaczną obowiązywać 18 stycznia 2027 r., po dostosowaniu systemów informatycznych.

