Prawie 100 milionów złotych na szkody spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców. Fundusz podsumowuje rok

569 milionów złotych - tyle w ubiegłym roku wyniosły przychody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To o 23 procent więcej niż rok wcześniej. Z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców wypadków wypłacono ponad 94 miliony złotych.

W sprawozdaniu finansowym Funduszu za ubiegły rok podano, że łączne przychody UFG wyniosły w 2019 r. ponad 569 mln złotych, tj. o ok. 23 proc. więcej niż w 2018 r. Ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC (komunikacyjne i rolne) trafiło do Funduszu ponad 195 mln złotych. Pozostałe przychody w wysokości ponad 373 mln złotych pochodziły przede wszystkim z opłat karnych za brak polis OC oraz z regresów od nieubezpieczonych sprawców wypadków.

Przychody i koszty

Jak wyjaśnił PAP rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber, Fundusz osiąga przychody po to, aby móc w pełni realizować swoją misję. - Widać to po stronie kosztowej rachunku zysków i strat UFG. W 2019 r. UFG wypłacił ponad 94 mln złotych świadczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wypadków drogowych, a także świadczeń z tytułu upadłości firm ubezpieczeniowych - podkreślono.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe koszty działalności UFG wynikały głównie ze zwiększenia stanu odpisów aktualizujących wartość należności związanych z windykacją opłat karnych za brak polis OC oraz regresów (ok. 147 mln złotych). Łączne koszty UFG w 2019 roku wyniosły ponad 523 mln złotych, tj. o ok. 34 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Taki wzrost spowodowany był przede wszystkim koniecznością założenia przez Fundusz wyższych rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia wynikające ze szczególnych uprawnień poszkodowanych - nazywane potocznie 'rentami szczególnymi', co również stanowi wyraz realizacji społecznej misji Funduszu - wskazał rzecznik UFG.

Popularniejsza baza polis

Przedstawiciel Funduszu dodał, że 2019 rok stał pod znakiem rosnącej popularności ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Fundusz notuje corocznie blisko 50 proc. wzrosty liczby właścicieli aut sprawdzających, czy w danym dniu dane auto posiadało ważne ubezpieczenie OC. O ile w 2017 r. takich zapytań do bazy było nieco ponad 5,5 mln, to w 2018 r. było to już ponad 7,2 mln, a w 2019 – ponad 10 mln.