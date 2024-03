Coraz częściej pytają o uprawnienia i wykroczenia kierowców

W 2023 roku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego towarzystwa ubezpieczeniowe przesłały około 1,5 miliarda zapytań dotyczących historii polisowo-szkodowych kierowców. Wyraźnie wzrosło też zainteresowanie punktami karnymi. Ubezpieczyciele mogą wykorzystywać te informacje do wyliczenia składek za ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmiany w prawie, które umożliwiły firmom ubezpieczeniowym dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) na temat uprawnień i wykroczeń (punktów karnych) kierowców, zaczęły obowiązywać 17 czerwca 2022 roku. Przekazywanie ubezpieczycielom danych z CEK odbywa się za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Ubezpieczyciele pytają o kierowców

- W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od uruchomienia usługi obsłużyliśmy ponad 49 milionów zapytań ze strony ubezpieczycieli o dane z Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym ponad 17 milionów o uprawnienia i 32 miliony zapytań o punkty karne. Natomiast w 2023 roku łączna liczba tych zapytań przekroczyła aż 283 miliony, z czego niemal 139 milionów zapytań dotyczyło uprawnień, a ponad 144 miliony - punktów karnych. To bardzo dynamiczny wzrost – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po co towarzystwom ubezpieczeniowym te dane? Mogą je wykorzystać na potrzeby wyliczenia składki za ubezpieczenia komunikacyjne. Czyli, jeśli jakiś kierowca jest mało uważny i nie przestrzega przepisów, to składka za polisę OC będzie dla niego wyższa od takiego, który nie ma wykroczeń na koncie.

Jednocześnie UFG przypomina, że dane o punktach karnych (i uprawnieniach kierowców), to tylko jeden z elementów, które mogą być wykorzystywane do wyliczenia składki odpowiedniej do ryzyka. Każde towarzystwo samo decyduje o tym, jakie dane uwzględnia i jaki priorytet im nakłada.