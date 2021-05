"Pandemia stała się słowem wytrychem". Niepokojące dane dotyczące OC

O 58 procent licząc rok do roku wzrosła liczba wezwań do wniesienia opłaty z powodu braku ważnego ubezpieczenia OC. Takich przypadków w 2020 roku było ponad 199 tysięcy - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Osoby bez polisy OC to na ogół mężczyźni w wieku 30-39 lat.

Pandemia wytłumaczeniem

Nieubezpieczeni mężczyźni

Wskazał, że trzech na czterech nieubezpieczonych w 2020 r. kierowców to mężczyźni, najwięcej przypadków (ok. 25 proc. wszystkich) było w przedziale wiekowym 30-39 lat. Najwięcej wezwań wystawiono dla mieszkańców Mazowsza, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej pojazdów. Największy odsetek nieubezpieczonych występował jednak na Dolnym Śląsku, co trzeba zapewne tłumaczyć liczbą aut sprowadzonych do tego województwa zza granicy, celem ich późniejszej odsprzedaży. Najmniejszy odsetek nieubezpieczonych zanotowano w 2020 r. na Podkarpaciu.