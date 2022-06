Nadchodzi rewolucja dla kierowców. "Ci, którzy jeżdżą bezpiecznie, będą płacili mniej"

Składki OC mogą być lepiej dopasowane dzięki dostępowi do bazy danych o mandatach i punktach karnych - twierdzą eksperci rynku ubezpieczeń. Podkreślają, że kierowcy jeżdżący bezpiecznie będą płacić mniej. Więcej zapłacą piraci drogowi. Jednak to, w jaki konkretnie sposób wykroczenia przełożą się na składkę za ubezpieczenie OC, jest wyłączną decyzją ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia OC. Mandaty i punkty karne wpłyną na wysokość stawki

Według prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Jana Grzegorza Prądzyńskiego, dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych pozwoli na lepsze dopasowanie składki do ryzyka spowodowania wypadku przez kierowcę. - Będzie to miało wpływ na większe zróżnicowanie cen - dodał.

- PIU od dawna zabiegała o to, by zakłady ubezpieczeń miały dostęp do danych o mandatach i punktach karnych. Jeżeli ktoś przejeżdża skrzyżowanie na czerwonym świetle, to chociaż nie miał wypadku, wiadomo, że jest kierowcą niebezpiecznym. Podobnie, jeśli kogoś złapano kilka razy na przekroczeniu prędkości. Takie osoby powinny płacić więcej za OC, ale też dzięki temu rozwiązaniu ci, którzy jeżdżą bezpiecznie, będą płacili relatywnie mniej - wyjaśnił.