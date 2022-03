Tunel w Świnoujściu z opóźnieniem. Jest nowy termin oddania do użytku

Tunel pod Świną w Świnoujściu ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych mieszkańców miasta oraz turystów. Podwodna przeprawa ma być oddana do użytku na przełomie maja i czerwca 2023 roku - poinformowała w poniedziałek zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska. Pierwotnie inwestycja miała być ukończona w trzecim kwartale bieżącego roku.

- Wykonawca na dzień dzisiejszy deklaruje, że roboty budowlane zakończy do końca tego roku, a te kilka miesięcy daje sobie na uruchomienie wszystkich systemów zarządzających tunelem - poinformowała Barbara Michalska. - W opinii wykonawcy jest to bardzo wiarygodny termin, natomiast mogą wystąpić okoliczności, których nie da się przewidzieć. Na dzień dzisiejszy takich zagrożeń nie widzimy - dodała.

Tunel pod Świną ukończony jest już w pond 60 proc. Trwa budowa wyjść ewakuacyjnych; aby je wykonać, trzeba między innymi przebić się przez obudowę tunelu, co możliwe jest dzięki zamrożeniu gruntu. Kontynuowana jest też m.in. prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Na wyspie Wolin prace nadal koncentrują się w komorze odbiorczej.

Tunel pod Świną - najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone na 44 wyspach, z których największe zamieszkane to Uznam i Wolin. Obecnie jedynym połączeniem pomiędzy nimi są przeprawy promowe, które mają mocno ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków pogodowych. Budowa podziemnego tunelu pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, ma rozwiązać te problemy i skomunikować miasto z resztą Polski.

Zasadnicze prace przy drążeniu tunelu w Świnoujściu zakończyły się we wrześniu ub. roku. Według świnoujskiego magistratu będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce: 1484 m tunelu drążonego maszyną TBM; z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów. Droga między wyspą Wolin a wyspą Uznam będzie mieć łączną długość ok. 3,2 km.