Polska firma zaskarżyła opłaty autostradowe w Niemczech. Unijny trybunał sprawiedliwości przyznał jej rację

Określani w aktach sprawy jako "CZ i BY" powodowie prowadzili do 31 sierpnia 2015 roku spółkę, która zajmowała się samochodowym przewozem towarów, w szczególności na terytorium Niemiec. Od 1 stycznia 2010 roku do 18 lipca 2011 roku zapłacili niemieckiemu państwu 12 420,53 euro za korzystanie z autostrad. W pozwie złożonym w sądzie administracyjnym w Kolonii w Niemczech domagali się częściowego zwrotu tej kwoty, argumentując, że pobrane opłaty skalkulowano niezgodnie z prawem Unii Europejskiej.