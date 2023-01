Na drogi wyjedzie więcej policjantów. Od dzisiaj

Pierwsza okazja do długiego odpoczynku w 2023 roku pojawia się już w tym tygodniu. Święto Objawienia Pańskiego, znane też jako święto Trzech Króli, które jest obchodzone 6 stycznia, wypada w piątek. Oznacza to zatem trzydniowy weekend.

Opas zwrócił przy tym uwagę, że "w weekend najprawdopodobniej pogoda będzie zmienna". - Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do celu. Przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to, czy wszystkie światła mamy sprawne i czy wszystkie płyny są uzupełnione - zaapelował nadkomisarz.