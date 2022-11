Megatransport TBM w drodze. Na których odcinkach na kierowców czekają utrudnienia?

Za nami druga noc największego w historii transportu drogowego przez województwo łódzkie. Wszystko poszło nadzwyczaj sprawnie - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poruszający się z prędkością 10 km/h konwój będzie jednak powodować utrudnienia w ruchu. Jutro po 22.00 transport ruszy drogą ekspresową S8 z okolic Polichna za Rawę Mazowiecką. Teren województwa łódzkiego opuści w piątek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że "za nami druga noc największego w historii transportu drogowego przez województwo łódzkie. Wszystko poszło nadzwyczaj sprawnie".

Planowana trasa transportu maszyny TBM GDDKiA

Aktualna sytuacja

W komunikacie czytamy, że "pięć zespołów pojazdów o łącznej masie ok. 1300 ton dotarło z MOP-u Stobiecko Szlacheckie w okolice Polichna niemal pół godziny przed czasem".

Transport TBM GDDKiA

"Za nami jednocześnie najtrudniejszy odcinek – czyli budowa między Kamieńskiem i Piotrkowem Trybunalskim. Jutro po 22.00 kontynuacja podróży. Transport ruszy drogą ekspresową S8 z okolic Polichna za Rawę Mazowiecką, gdzie będzie miał miejsce dłuższy postój – do wieczora 18 listopada, kiedy konwój ruszy w kierunku Warszawy. Podróżującym nocą ze Śląska do Warszawy sugerujemy wybór autostrady A1 do węzła Łódź Pn. i dalej autostrady A2 do stolicy. Unikną z pewnością przymusowych postojów" - przekazano przez GDDKiA

Transport TBM GDDKiA

Transport będzie poruszał się z maksymalną prędkością 10 km/h

Konwój przewożący części gigantycznej maszyny do drążenia tuneli wyruszył w piątek z portu w Opolu. Składa się z pięciu zestawów pojazdów. Największy z nich liczy 74 metry długości - to mniej więcej tyle, ile mają 4 autobusy przegubowe lub 4,5 tira, 9 metrów szerokości - i waży 500 ton. Kolumna ma długość czterech kilometrów i dotrze do celu - na budowę tunelu na Podkarpaciu - za około trzy tygodnie. Jak informuje GDDKiA, transport będzie poruszał się z maksymalną prędkością 10 km/h, całą szerokością jezdni, zajmując dwa pasy ruchu.

Kolejne dni transportu

Konwój będzie kontynuował przejazd przez Łódzkie w nocy z 16 na 17 listopada. Na drodze S8, w godz. 22-5, z parkingu ADR Wolbórz dojedzie do parkingu ADR Chrzczonowice. W okolicach węzła Czerniewice zaplanowana jest obowiązkowa 45-minutowa przerwa. Trzeciej nocy - 18 listopada - nastąpi wyjazd konwoju z woj. łódzkiego. Według planu, ok. godz. 1 ma on dotrzeć do granicy woj. mazowieckiego.

Transport TBM GDDKiA

Tunel na S19

Maszyna TBM będzie wykorzystana do drążenia tunelu, który powstanie na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Fragment ten realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

W ramach inwestycji oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr

Źródło: PAP