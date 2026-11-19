Moto To miała być drogowa rewolucja, ale nikt nią nie jest zainteresowany. "Nie wpłynął żaden wniosek" Bartłomiej Ciepielewski |

Po cmentarzu we Wrocławiu kursuje autonomiczny minibus Źródło wideo: Maciej Mazur/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Around the World Photos / Shutterstock.com

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Regulacje umożliwiające prowadzenie testów pojazdów zautomatyzowanych w rzeczywistych warunkach drogowych obowiązują w Polsce od 24 czerwca 2026 roku. Ich wprowadzenie miało przyspieszyć rozwój nowoczesnych technologii transportowych i zachęcić inwestorów do większej aktywności na polskim rynku.

Samochód autonomiczny na amerykańskiej ulicy Źródło zdjęcia: Scharfsinn/Shutterstock

Na razie nowe przepisy nie przełożyły się jednak na uruchomienie konkretnych projektów badawczych.

"Od 24 czerwca 2026 r., gdy weszły w życie nowe przepisy dotyczące testowania pojazdów zautomatyzowanych oraz w pełni zautomatyzowanych, do Krajowego Koordynatora Prac Badawczych nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie testów" - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Ministerstwo Infrastruktury.

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Kiedy autonomiczne taksówki pojawią się w Polsce?

Resort nie podejmuje się obecnie wskazania daty, w której na polskich drogach mogłyby pojawić się autonomiczne taksówki świadczące regularne usługi przewozowe.

"Na obecnym etapie nie można określić terminu, kiedy dopuszczone w Polsce zostaną przewozy pasażerów autonomicznymi taksówkami. Wprowadzenie tego rodzaju usług będzie uzależnione przede wszystkim od regulacji prawnych, wyników testów technologicznych oraz potwierdzenia, że pojazdy autonomiczne zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego" - wyjaśniło ministerstwo.

Oznacza to, że przed ewentualnym dopuszczeniem robotaksówek konieczne będzie nie tylko stworzenie odpowiednich regulacji, lecz także przeprowadzenie testów potwierdzających niezawodność wykorzystywanych systemów.

Obowiązujące przepisy nie pozwalają przy tym na prowadzenie na drogach publicznych testów całkowicie bezzałogowych. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą z 21 listopada 2025 roku podczas jazdy testowej w pojeździe musi znajdować się osoba gotowa w każdej chwili przejąć nad nim kontrolę.

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Pierwsze definicje w polskim prawie

Podstawą nowych regulacji jest nowelizacja podpisana 18 grudnia 2025 roku przez prezydenta Karola Nawrockiego. Po raz pierwszy wprowadzono do polskiego prawa definicje pojazdu zautomatyzowanego oraz pojazdu w pełni zautomatyzowanego.

Zmiany otworzyły możliwość prowadzenia badań na drogach publicznych. Ministerstwo liczyło, że nowe rozwiązania staną się impulsem dla producentów samochodów, firm technologicznych i startupów rozwijających między innymi inteligentne systemy transportowe, sztuczną inteligencję, systemy nawigacyjne oraz technologie wspomagające kierowanie.

Przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze zyskały dzięki temu możliwość sprawdzania swoich rozwiązań w rzeczywistym ruchu drogowym, a nie wyłącznie na zamkniętych torach lub w warunkach laboratoryjnych.

Jeden koordynator zamiast kilku organów

Nowelizacja zmieniła również procedurę uzyskiwania zezwoleń na testy. Wcześniej decyzję wydawał organ zarządzający ruchem na konkretnej drodze. Po wejściu w życie nowych przepisów kompetencje te przejął Krajowy Koordynator Prac Badawczych.

Organizator testów musi zadeklarować we wniosku między innymi, że planowane badania nie spowodują zagrożenia dla bezpieczeństwa ani poważnych utrudnień w ruchu drogowym.

"Zezwolenie będzie wydawane na okres nie dłuższy niż trzy lata, na obszarze maksymalnie pięciu województw" - informowało Ministerstwo Infrastruktury.