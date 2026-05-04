Moto Elektryki napędzają sprzedaż. Tesla odbija w Europie Oprac. Jan Sowa |

Tesla podała wyniki. Wpływ politycznego zaangażowania Muska

W kwietniu liczba nowych rejestracji samochodów Tesli ponad dwukrotnie wzrosła w Szwecji, Francji i Danii. Dane wskazują na wzrost o 111 proc. w Szwecji oraz o 102 proc. w Danii. We Francji odnotowano skok o 112 proc., a w Holandii wzrost o 23 proc.

To kontynuacja trendu z początku roku. Po dwóch kolejnych latach spadków, sprzedaż Tesli w Europie wyraźnie się odbiła. Wpływ na to ma m.in. niższa baza porównawcza oraz rosnące zainteresowanie alternatywami dla samochodów spalinowych, co jest efektem wzrostu cen paliw po wybuchu wojny z udziałem Iranu.

Spadki w Norwegii i Hiszpanii

Nie wszystkie rynki podążają jednak w tym samym kierunku. W Hiszpanii liczba nowych rejestracji Tesli spadła o 47 proc., a w Norwegii aż o 61 proc.

Jeszcze w 2025 roku firma straciła niemal połowę swojego udziału w europejskim rynku. Wśród przyczyn wymienia się rosnącą konkurencję, brak nowych modeli oraz reakcje na polityczne stanowisko prezesa firmy, Elona Muska.

Wysokie ceny paliw napędzają popyt

Eksperci wskazują, że rynek aut elektrycznych w Europie ma szansę dalej rosnąć.

- Europejskie wyniki sprzedaży pojazdów elektrycznych prawdopodobnie odbiją w tym roku dzięki połączeniu nowych modeli, lepszych osiągów i wyższych cen benzyny - powiedział Andy Leyland, współzałożyciel firmy SC Insights.

Zastrzegł jednak, że miesięczne dane mogą być niestabilne. - Dane o rejestracjach są silnie uzależnione od dostaw pojazdów z fabryk. Jeśli transport odbywa się drogą morską, dostawy nie muszą docierać co miesiąc, co może prowadzić do dużej zmienności wyników - dodał.

Elektryki zyskują udział w rynku

Kwiecień może być pierwszym miesiącem, w którym wyraźnie widać wpływ wysokich cen paliw na wzrost rejestracji samochodów elektrycznych.

- Kwiecień prawdopodobnie pokaże pierwszy wyraźny wpływ wysokich cen paliw na rejestracje nowych samochodów elektrycznych - ocenił Rico Luman, starszy ekonomista ING Research.

Udział samochodów elektrycznych typu BEV w nowych rejestracjach w Europie wzrósł do 20,5 proc. w pierwszym kwartale 2026 roku z 13,2 proc. rok wcześniej. Według prognoz w najbliższych miesiącach może zbliżyć się do poziomu 25 proc.

Dane z kolejnych krajów europejskich, w tym z Włoch i Portugalii, mają zostać opublikowane później.

