Popełnisz te dwa wykroczenia, stracisz prawo jazdy. Od soboty nowy taryfikator punktów karnych

Kierowcy nie zdążyli jeszcze oswoić się z taryfikatorem punktów karnych i mandatów obowiązującym od 1 stycznia, a już za dwa dni w życie wejdą nowe stawki. Maksymalna liczba punktów karnych, jaką można otrzymać za jedno wykroczenie, wzrośnie z 10 do 15. W przepisach pojawią się też kary w wysokości 11, 12, 13 i 14 punktów karnych. To oznacza, że kierowcy będą mogli stracić prawo jazdy już za dwa wykroczenia.

Co zmieni nowy taryfikator?

Od września zniknie również możliwość dobrowolnego uczestnictwa w kursach doszkalających, co do tej pory było dla kierowców furtką do zredukowania liczby punktów karnych. Punkty anulowane będą wyłącznie po dwóch latach, i to nie od momentu otrzymania mandatu, jak było do tej pory, a od dnia, w którym kara została opłacona.