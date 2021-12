Wyższe kary za wykroczenia drogowe. Minister wyjaśnia

To jest decyzja sądu, a nie pani czy pana policjanta - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, odnosząc się do wprowadzanych od stycznia zmian zaostrzających kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych.

- Nie straszmy kierowców, nie straszmy się nawzajem - zaapelował w czwartek podczas rozmowy na antenie radiowej Jedynki minister. Wyjaśnił, że wysokie kwoty w nowym taryfikatorze dotyczą grzywny nakładanej na kierowców. - Gdy kierowca odmówi przyjęcia mandatu to sąd może się zastanowić nad wymierzeniem grzywny i ta grzywna może sięgać do 30 tysięcy - powiedział Adamczyk.

- Ale to jest decyzja sądu, a nie pani czy pana policjanta. Kiedy mówimy o mandacie, to mówimy o mandacie, a kiedy mówimy o grzywnie nakładanej przez sąd, który rozstrzyga, czy kierujący czy policjant ma rację, to mówimy o grzywnie. Są to dwie różne sprawy - ocenił minister, dodając, że maksymalne stawki dotyczą odmowy przyjęcia mandatu i np. sytuacji recydywy, kiedy to kierowca kolejny raz popełnia wykroczenie.