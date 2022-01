Czy nowy taryfikator mandatów podziałał na kierowców? Wiceminister odpowiada

Poseł PiS Marek Polak, który zadawał w czwartek w Sejmie to pytanie, zauważył, że wskaźnik śmiertelności na drogach w Polsce jest nadal jednym z największych w Unii Europejskiej. Przypomniał, że obowiązujące od 1 stycznia przepisy podwyższyły maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł, oraz zwiększyły wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.

Nowy taryfikator mandatów. Wpływ na sytuację na drogach

Nowy taryfikator mandatów - przekroczenie prędkości

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia taryfikatorem kierowcy muszą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenie prędkości do 10 km/h, 200 zł – do 20 km/h, 400 zł – do 30 km/h, 800 zł - do 40 km/h, 1000 zł - do 50 km/h, 1500 zł – do 60 km/h, 2000 zł – do 70 km/h oraz 2500 zł za przekroczenie prędkości od 71 km/h.