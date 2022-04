Tak działa nowy taryfikator mandatów. Dane fiskusa

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętny mandat za wykroczenie drogowe nałożony przez policję wynosił 271 złotych, podczas gdy przed rokiem było to 140 złotych - pisze "Rzeczpospolita" na podstawie informacji przekazanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Liczba mandatów w stosunku do 2021 roku była podobna.

Wyższe mandaty

Dane o wypadkach

Taryfikator mandatów 2022

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zwiększa wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Nowe stawki mandatów, które obowiązują od 1 stycznia br., zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Zgodnie z taryfikatorem mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.