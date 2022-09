Nowość w taryfikatorze. Nie zatrzymasz się przed skrętem, możesz słono za to zapłacić

Punkty karne

Gość programu "Wstajesz i weekend" w TVN24 zwracał też uwagę na jedną rzecz, "która się pojawiła jako nowa". - Niezatrzymanie pojazdu dzisiaj przed sygnalizatorem warunkowym, czyli mówimy o czerwonym świetle i zielonej strzałce najczęściej w prawo, dzisiaj to jest 6 punktów karnych. Coś, czego wcześniej nie mieliśmy. Mieliśmy ujęte niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej ogólnie, natomiast teraz jest to doszczegółowione. Niestosowanie się do sygnalizacji, to jest 15 punktów, ale w tym przypadku niezatrzymania pojazdu, to jest 6 punktów, to jest jedna czwarta puli - tłumaczył.