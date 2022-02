Duże zmiany cen na stacjach paliw

Po obniżce VAT ceny paliw spadły średnio o 70 groszy na litrze. Obserwujemy jednak spore różnice cen na poszczególnych stacjach. Urszula Cieślak, analityczka Biura Maklerskiego Reflex, wskazała, że nie wszystkie stacje będą w stanie ograniczać marżę, by dorównać obniżkami do największych graczy.

We wtorek weszły w życie niższe stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, ale też na paliwa. To rozwiązania, które znalazły się w drugiej odsłonie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z ustawą z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Obniżki mają obowiązywać do 31 lipca 2022 roku.

- Na stacjach w całym kraju widać spadki, średnio o około 70 groszy - powiedział Mateusz Walczak, dziennikarz TVN24, powołując się na dane przekazane przez Biuro Maklerskie Reflex.

Reporterzy TVN24 sprawdzili, jak wygląda sytuacja na kilku stacjach w Łodzi, należących do największych sieci paliwowych. W zależności od stacji, za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić obecnie od 5,16 zł do 5,55 zł, bezołowiowej 98 - od 5,43 zł do 5,94 zł, oleju napędowego - od 5,19 zł do 5,66 zł i autogazu - od 2,71 do 2,87 zł.

Urszula Cieślak, analityczka BM Reflex, odnosząc się do niższych stawek podatku powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że nie wszystkie stacje będą w stanie ograniczać marżę, by dorównać obniżkami do największych graczy. Marża detaliczna, która ma pozwolić na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, to jeden z elementów kształtowania cen paliw.

- Ceny hurtowe paliw netto są nadal wysokie. W styczniu wzrosły o 40 groszy na litrze netto. To efekt wysokich cen ropy naftowej, dochodzących do 90 dolarów za baryłkę - zauważyła Cieślak.

Przyznała jednocześnie, że co prawda notowania ropy spadły we wtorek o 1 dolara za baryłkę, ale to dopiero przełoży się na rynek. Zwróciła uwagę, że właściciele stacji paliw nie uzupełniali zapasów magazynowych i niektórzy teraz składają zamówienia z droższych dostaw.

Jej zdaniem, o ile stacje paliw zastosują obniżony VAT, o tyle kwestia poziomu marż jest dyskusyjna, bo nie wszystkie są w stanie je ograniczać. - Nie można jednak powiedzieć, że ktoś nie dostosował się do obniżek. To, że jeden koncern obniżył ceny, bo tak obiecał, nie powoduje, że możemy oczekiwać od pozostałych stacji, że obniżą je do 5,20 złotego za litr i nie zrealizują marży. Marża pokrywa koszty, które obecnie wszystkim rosną - dodała Urszula Cieślak.

Z ostatnich dostępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika, że średni poziom marży w całym 2021 roku, w przypadku benzyny 95 obniżył się o 30,5 proc. w porównaniu do średniej z roku ubiegłego. Jeszcze większy spadek, bo o 66,3 proc. dotyczył oleju napędowego. Udział marży w cenie detalicznej benzyny 95 wynosił 3 proc., a oleju napędowego 1 proc. Z kolei w przypadku autogazu, marża była niższa o 14,8 proc. w porównaniu do średniego poziomu z 2020 roku. Udział w cenie detalicznej wynosił 9 proc.

