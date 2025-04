Chcą zaostrzenia przepisów. Szykują się zmiany dla kierowców

Obowiązek rejestracji

W ocenie KE utrudnia to "uczciwą konkurencję w handlu pojazdami używanymi" oraz egzekwowanie przepisów dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dlatego zaproponowała cyfryzację: świadectwa zdatności do ruchu drogowego i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Inne zmiany

Zmiany zaostrzą kontrole pojazdów starszych niż 10 lat. We wszystkich państwach UE okresowe badania techniczne starszych samochodów będą musiały być wykonywane co roku (większość krajów - w tym Polska - już stosuje taki obowiązek, ale teraz nie będzie od niego ucieczki). KE chce również wprowadzić możliwość wykonania okresowego badania technicznego w innych krajach UE, co ma stanowić ułatwienie dla właścicieli samochodów, którzy obecnie przebywają w innym państwie w Unii. KE zaproponowała również, by w przypadku badania emisyjności pojazdów obecny test rury wydechowej został zastąpiony pomiarem liczby cząstek stałych, który do tej pory był zalecany, ale nie obowiązkowy. Chodzi o samochody z silnikiem wysokoprężnym (tzw. diesle) oraz pojazdy ciężkie. KE chce też wprowadzić bardziej rygorystyczne wymogi w przypadku okresowych badań technicznych motocykli. Zmiany dotyczą dyrektyw: w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów, dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz kontroli drogowej pojazdów użytkowych.