"Grozi nam paraliż transportu". Branża ma dwie prośby do ministra zdrowia

Grozi nam paraliż transportu - ostrzega Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska". Przedstawiciele branży transportowej skierowali pismo do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o włączenie kierowców do wczesnego etapu szczepień COVID-19. Ponadto związek apeluje o wystąpienie do władz unijnych krajów o zwolnienie z wymogu poddawania się testom zaszczepionych kierowców.