Do stref czystego transportu wjedzie mniej aut. Ministerstwo wprowadziło zmiany w projekcie

Strefy czystego transportu mają być obowiązkowe tylko w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których przekroczone są normy dotyczące zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu - oto jedna ze zmian, którą po konsultacjach społecznych wprowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie noweli ustawy o elektromobilności. Do stref będzie mogło wjechać też mniej aut niż wcześniej planowano.

Resort klimatu i środowiska podał w czwartek na stronie internetowej, że projekt noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

"Projekt został zmodyfikowany"

"W związku z przekazaniem projektu na kolejny etap legislacyjny zakończony został etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój elektromobilności, którzy zgłosili uwagi do projektu. Zostały one przeanalizowane, a projekt został zmodyfikowany, aby ostateczna wersja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych była jak najbliższa oczekiwaniom społecznym oraz organizacji branżowych" - przekazało ministerstwo.

Projekt noweli przewiduje, że takie strefy będą mogły powstawać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Nowe przepisy wprowadzą również specjalne oznaczenia dla pojazdów, które będą uprawnione do poruszania się w obrębie takich stref.

Kto może wjechać do strefy?

Ministerstwo poinformowało, że zmienionym projekcie zmodyfikowano także katalog pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu.

W zmodyfikowanym uzasadnieniu czytamy, że do stref będą mogły wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem, czy napędzane gazem ziemnym niezależnie od wyłączeń uchwalonych przez gminę. Do stref będą mogły też wjeżdżać pojazdy służb np. policji, straży pożarnej, czy też pogotowia. Z pierwotnej listy usunięto więc samochody z instalacją LPG.

Projekt przewiduje ponadto, że rady gmin będą mogły swobodnie kształtować kwestie związane z ruchem pojazdów w strefach. "W zakresie tym mieści się kwestia uprawnienia mieszkańców lub przedsiębiorców działających na terenie strefy do wjazdu nienależnie od posiadanego pojazdu. Gmina może podjąć także decyzję w zakresie dopuszczenia do wjazdu pojazdów spełniających określoną normę emisji spalin" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, do stref będą mogły też wjechać pojazdy inne niż do tego uprawnione, ale po uiszczeniu opłaty. Decyzje w tej sprawie mają podejmować gminy.

Opłaty i ładowanie

Ministerstwo wskazało ponadto, że w projekcie znalazły się również przepisy, które mówią, iż w budynku wielorodzinnym instalacja i użytkowanie punktu ładowania, będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy. Skrócono także czas rozpatrzenia wniosku na instalację punktu. Celem nowych przepisów jest m.in. upowszechnienie punktów do ładowania samochodów eklektycznych, które będą mogły być instalowane w budynkach wielorodzinnych.