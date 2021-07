Miały być zmiany dla kierowców, propozycja zniknęła z projektu. Ministerstwo wyjaśnia

Według Polskiego Alarmu Smogowego usunięcie tej propozycji z projektu "to działanie skrajnie nieodpowiedzialne i godzące w walkę miast z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu samochodowego". Organizacja skierowała wezwanie do premiera Mateusza Morawieckiego o przywrócenie projektu ustawy w poprzednim kształcie. Chodzi o Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

"Prowadzić będzie do pogorszenia się miejskiego smogu"

Zdaniem Bartosza Piłata z Polskiego Alarmu Smogowego "brak skutecznych SCT prowadzić będzie do pogorszenia się miejskiego smogu, wzrostu zachorowań i większej liczby zgonów". "Podjęcie takiej decyzji w obliczu wiszącej nad nami pandemii jest skrajnie nieodpowiedzialne. Strona społeczna oraz samorządy konsultowały ten projekt przez wiele miesięcy i w efekcie powstała nowelizacja ustawy, która zawierała wszystkie niezbędne zapisy. Teraz dowiedzieliśmy się, że wszystkie te zmiany zostały wyrzucone do kosza. Zostaliśmy oszukani" – stwierdził Piłat.

Ministerstwo wyjaśnia

Zgodnie z wcześniejszą propozycją resortu, do stref miały wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem czy napędzane gazem ziemnym niezależnie od wyłączeń uchwalonych przez gminę. Do stref miały też wjeżdżać pojazdy służb np. policji, straży pożarnej czy też pogotowia. Zgodnie z projektem do stref miały też móc wjechać pojazdy inne niż do tego uprawnione, ale po uiszczeniu opłaty. Decyzje w tej sprawie miały podejmować gminy.