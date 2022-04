Strefy czystego transportu. Ministerstwo pokazało wzór naklejki na samochody

W tym tygodniu Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Zgodnie z ustawą maksymalna opłata za wydanie takiej nalepki wyniesie 5 złotych.

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że rozporządzenie, a przede wszystkim projekt nalepki oznaczającej pojazd uprawiony do wjazdu do strefy czystego transportu podlegał szerokim uzgodnieniom.

Wzór nalepki

"Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce. Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce - jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę. Będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. Na projekcie znalazł się symbol znaku oznaczającego strefę czystego transportu, aby była ona bardziej czytelna" - dodano w komunikacie resortu.