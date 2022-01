Strefy czystego transportu w polskich miastach. Opublikowano wzór nalepki dla samochodów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Ma ona mieć 10 na 5 centymetrów i być naklejana w lewym dolnym rogu przedniej szyby. W czwartek opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Projekt trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, które mają potrwać 10 dni.

"Oznakowania pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu powinny być łatwo dostępne dla ich posiadaczy, jednolite oraz niedrogie. Samo oznakowanie powinno być proste i czytelne dla każdego, bez konieczności sięgania do dodatkowej dokumentacji" - podkreślono w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Strefy czystego transportu - zielona nalepka

Zgodnie z obowiązująca ustawa o elektromobilności gminy są upoważnione do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie. Do tej pory jednak żadna z takich stref nie powstała. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w połowie stycznia br. zapowiedział, że w stolicy Małopolski pod koniec 2022 roku zostanie wprowadzona strefa czystego transportu.

"Określenie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu jest niezbędne w celu ich efektywnego wdrożenia. Wskazać należy, że wprowadzane rozporządzenie nie wpłynie na samą możliwość tworzenia stref czystego transportu, która już istnieje, ale umożliwi oznakowanie pojazdów uprawionych do wjazdu do nich" - wskazano w uzasadnieniu.

Pod koniec 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności, która wprowadziła zmiany dotyczące stref czystego transportu. Zgodnie z nowymi przepisami, strefy mogą być ustanawiane we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Dotychczas dotyczyło to jedynie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. W projekcie resortu klimatu, który ukazał się w listopadzie 2020 roku, strefy czystego transportu miały być obowiązkowe w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Ostatecznie jednak wycofano się z tego pomysłu.

W ocenie MKiŚ nowe "rozporządzenie wpłynie na gminy, które chcą wprowadzić strefy czystego transportu". "Stworzenie wzoru pozwoli im na przygotowanie nalepek przed wprowadzeniem stref czystego transportu. Należy podnieść, że umożliwienie oznakowania samochodów, w celu ich wjazdu do stref czystego transportu, jest niezbędne do prawidłowego wykonania ustawy" - dodano.

Zgodnie z załącznikiem dołączonym do projektu nalepka ma być zielona, o szerokości 10 cm i wysokości 5 cm. Na górze nalepki widnieć ma nazwa gminy, w środku napis "Strefa czystego transportu", a na dole - numer rejestracyjny pojazdu. Na być ona naklejana w lewym dolnym rogu przedniej szyby.

gov.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o elektromobilności maksymalny koszt za wydanie takiej nalepki to 5 zł. "Zgodnie z art. 39 ust. 12 opłata za nalepkę stanowi dochód gminy, wiec oczekiwanym efektem jest wzrost dochodów w budżetach gmin, które ustanowią strefę czystego transportu" - czytamy.

Nalepkę będą mogli nabyć właściciele samochodów, zainteresowani możliwością wjazdu do strefy czystego transportu oraz posiadający odpowiednie samochody spełniające normy emisji zanieczyszczeń. Chodzi m.in. o pojazdy elektryczne, napędzane wodorem, czy napędzane gazem ziemnym.

Co ważne, zgodnie z przepisami, do stref - w przypadku ich powstania - mogą również wjeżdżać pojazdy inne niż niskoemisyjne pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes