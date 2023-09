Strefy czystego transportu w Polsce coraz bliżej. Ministerstwo o ułatwieniach

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że dotychczasowe regulacje przewidywały funkcjonowanie stref czystego transportu w oparciu o wydawanie nalepek. "Dla kierowców wjeżdżających do strefy oznaczałoby to konieczność wizyt w urzędzie i – w skrajnych przypadkach – zakupu i naklejenia nawet kilku nalepek na szybę samochodu, by móc przejechać przez całe miasto" - wskazano. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o elektromobilności maksymalny koszt za wydanie takiej nalepki to 5 zł.