Nowe oznaczenia na samochodach. Kogo będą dotyczyć?

Strefy Czystego Transportu to wydzielone i odpowiednio oznakowane obszary, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Po SCT mogą więc jeździć różne rodzaje samochodów, w tym z napędem benzynowym i dieslowskim.

SCT - jakie będą wymogi?

- Aby wjechać do warszawskiej SCT, kierowca będzie musiał prowadzić samochód benzynowy spełniający co najmniej normę Euro 2 (z rocznika 1997 lub nowszy) lub samochód z silnikiem Diesla spełniający co najmniej normę Euro 4 (z rocznika 2005 lub nowszy) - informuje warszawski ratusz.