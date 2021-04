Stodoła pełna maszyn. "To są początki motoryzacji"

Co zrobić z poniemiecką stodołą? Można z niej zrobić świątynię motoryzacji. O początkach jazdy na czterech kołach i wyjątkowych egzemplarzach zgromadzonych w Metamuzeum Motoryzacji w Paczkowie w programie "Raport" w TVN Turbo.

- Stoimy przy najstarszym pojeździe, który znajduje się w kolekcji naszych samochodów. To Ford T. Samochód częściowo wykonany z drewna - szprychy są drewniane, kabina. To są początki motoryzacji. Tak to się wszystko tworzyło - opowiada Andrzej Sewera, edukator w Metamuzeum.