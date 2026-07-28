Moto Nowe stawki za odholowanie pojazdu. Resort podał ceny za lawetę i parking Oprac. Wiktor Knowski |

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Obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek opłat za holowanie i przechowywanie pojazdu zostały opublikowane w Monitorze Polskim.

Wzrost opłat za holowanie i parking

W 2027 roku maksymalne stawki opłat będą wyższe niż obecnie, jednak wzrost ten jest mniejszy od ubiegłorocznej podwyżki. Dla porównania koszt usunięcia samochodu osobowego wzrósł z początkiem 2026 roku z 697 do 749 złotych (o 52 zł więcej). W 2027 wyniesie on 770 złotych (o 21 zł więcej).

Od decyzji o odholowaniu pojazdu można się odwołać w trybie administracyjnym. Jeśli auto zostało zabrane niesłusznie, właściciel może domagać się zwrotu kosztów Źródło zdjęcia: KPP w Łasku

W przyszłym roku wzrosną także stawki za odholowanie w innych kategoriach pojazdów. Za motocykl opłata pójdzie w górę o 10 zł, natomiast za rower, motorower i hulajnogę elektryczną o 5 zł. Największa podwyżka obejmie pojazdy przewożące materiały niebezpieczne i wyniesie 64 zł. Opłaty za przechowywanie odholowanych pojazdów na parkingach wzrosną natomiast w granicach 2-9 złotych za dobę.

W obwieszczeniu ministra mowa o stawkach maksymalnych. Oznacza to, że mogą się one różnić w zależności od regionu. Wysokość opłat ustalana jest przez rady powiatów.

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Cena lawety w 2027 roku

Maksymalne stawki za usunięcie pojazdu w 2027 roku wyniosą:

rower lub motorower - 184 zł

motocykl - 358 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (samochód osobowy) - 770 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 962 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 1357 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1999 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 2431 zł

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 184 zł

Koszt parkingu odholowanego pojazdu w 2027 roku

Za każdą rozpoczęto dobę przechowywania maksymalne stawki opłat wyniosą:

rower lub motorower - 36 zł

motocykl - 50 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (samochód osobowy) - 67 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 89 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 126 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 221 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 321 zł

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 36 zł

Kiedy pojazd może zostać odholowany?

Zgodnie z prawem drogowym odholowanie pojazdu na koszt właściciela może nastąpić jedynie w konkretnych przypadkach. Następuje ono w momencie, gdy:

pojazd został pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje, że nie jest używany albo, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,

pojazd zostawiono w miejscu zabronionym, gdzie utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,

pojazd zaparkowano w miejscu oznaczonym tabliczką informującą, że zostanie usunięty na koszt właściciela lub w przypadku parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnością bez wymaganej karty parkingowej,

kierowca nie ma prawa jazdy (lub zostało mu ono zatrzymane) i nie ma możliwości przekazania auta obecnemu w pojeździe pasażerowi z odpowiednimi uprawnieniami (wyjątkiem jest sytuacja, gdy kierowca posiada ważne pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawniające do dalszej jazdy),

kierowca auta zarejestrowanego poza państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii nie okazuje dowodu zawarcia umowy OC lub opłacenia składki,

pojazd przekracza dopuszczalne wymiary, masę całkowitą lub nacisk na oś, a nie ma możliwości skierowania go na pobliską drogę, gdzie taki ruch jest dozwolony,

kierowca jest nietrzeźwy.

Pojazd nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia, zostaje uznany za porzucony. W przypadkach, gdy nie została ustalona osoba uprawniona do odbioru pojazd ten przechodzi na własność gminy.