Nowe oznaczenia na stacjach paliw. Jest projekt

Z informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt rozporządzenia w piątek trafił do konsultacji.

"Sporządzony projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazujący na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.