Co się dzieje z cenami paliw? Najnowsze prognozy

Na rynku paliw

Dodano, że "w połowie tygodnia benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio w sprzedaży detalicznej 4,37 zł/l, co oznacza, że cena spadła o 2 gr. "Kierowcy silników wysokoprężnych również mogli zauważyć obniżkę, która średnio wyniosła grosz na stacjach - przeciętnie za litr diesla trzeba było zapłacić 4,28 zł". W przypadku cen autogazu od kilku tygodni widać tendencję zwyżkową, ale w ostatnim tygodniu tankujący LPG płacili za paliwo do swoich aut tyle, co przed tygodniem - średnio 2,09 zł za litr" - napisano w komentarzu.