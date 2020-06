Ogólnopolska sieć stacji paliw może zmienić właściciela. Podpisano umowę

Spółka Anwim poinformowała, że podpisała umowę przedwstępną na akwizycję sieci bezobsługowych stacji paliw eMila. Zgodnie z umową, Anwim przejmie w tym roku 26 obiektów należących do tej pory do spółki BM Reflex z opcją na dokupienie dodatkowych czterech w 2021 roku. Na przyszły rok zaplanowany jest także rebranding zakupionych stacji.

"Przejęcie sieci bezobsługowych stacji paliw eMila jest istotnym krokiem zbliżającym nas do realizacji strategii i rozbudowy sieci Moya do 350 placówek do końca 2023 roku. Obiekty eMila prezentują oryginalny format stacji samoobsługowych, skierowanych do odbiorcy indywidualnego. Chcemy rozwijać i ulepszać ten koncept" - zapewnił, cytowany w komunikacie, Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.