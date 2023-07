Wysyp nowych stacji? "Obywatele będą mogli ładować elektryczne auta tak łatwo jak spalinowe"

W Europie ma się pojawić więcej stacji ładowania i tankowania paliw alternatywnych. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. "Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości obywatele będą mogli ładować elektryczne auta tak łatwo jak tankują dziś auta spalinowe" - oceniła Raquel Sanchez Jimenez, hiszpańska minister transportu, mobilności i agendy miejskiej.

Rada Unii Europejskiej we wtorek przyjęła nowe rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR), które zakłada zwiększenie liczby stacji ładowania i tankowania w Europie. Przepisy zostaną opublikowane jesienią w Dzienniku Urzędowym UE. Jak poinformowano, nowe przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie.

"W najbliższych latach w całej Europie powstanie więcej stacji ładowania i tankowania paliw alternatywnych. Pozwoli to sektorowi transportu znacznie ograniczyć swój ślad węglowy" - wskazano w komunikacie.

Stacje ładowania i tankowania paliw alternatywnych

Zgodnie z nowymi przepisami, do 2025 roku należy zainstalować co 60 km wzdłuż najważniejszych unijnych korytarzy transportowych - czyli tzw. Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T - stacje o mocy co najmniej 150 kilowatów (kW) do szybkiego ładowania samochodów osobowych i dostawczych.

Ponadto, co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T i co 100 km wzdłuż szerszej kompleksowej sieci TEN-T mają się pojawić stacje o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW do ładowania samochodów ciężarowych. "Proces ten należy rozpocząć od 2025 r., a zakończyć do 2030 r." - czytamy.

Rozporządzenie przewiduje też, że "do 2030 roku we wszystkich węzłach miejskich i co 200 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T" pojawią się stacje tankownia wodoru, obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki.

Rada UE podkreśliła, że "w punktach ładowania i tankowania użytkownicy pojazdów elektrycznych lub zasilanych wodorem muszą być w stanie łatwo płacić kartami płatniczymi lub zbliżeniowo, bez konieczności posiadania abonamentu, a ceny muszą być w pełni przejrzyste".

Zgodnie z nowymi przepisami, do 2030 roku porty morskie przyjmujące pewną minimalną liczbę dużych statków pasażerskich lub kontenerowców będą musiały zapewnić im dostęp do energii elektrycznej pobieranej z lądu.

Z kolei lotniska do 2025 roku będą musiały zapewnić samolotom podczas postoju elektryczność przy wszystkich bramkach, a do 2030 roku przy wszystkich stanowiskach oddalonych.

"Nowe przepisy to bardzo istotny element strategii 'Fit for 55': przewidują więcej publicznych punktów ładowania na ulicach miast i przy autostradach w Europie. Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości obywatele będą mogli ładować elektryczne auta tak łatwo jak tankują dziś auta spalinowe" - oceniła, cytowana w komunikacie, Raquel Sanchez Jimenez, hiszpańska minister transportu, mobilności i agendy miejskiej.

Rada przypomniała w komunikacie, że pakiet "Gotowi na 55" został przedstawiony przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku. Ma on pozwolić do 2030 roku zmniejszyć unijne emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku, a do 2050 roku zapewnić UE neutralność klimatyczną.

Samochody elektryczne w Polsce

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z końca czerwca 2023 roku, w Polsce było zarejestrowane łącznie 45 214 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV).

Na koniec pierwszego półrocza w naszym kraju funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na których było dostępnych 5709 punktów ładowania.

