"Martwe dusze" w statystykach aut. Miliony samochodów widmo

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku wyniosło 7978,99 zł brutto - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 12,9 procent rok do roku i wzrost o 2,7 procent w porównaniu do stycznia. Zatrudnienie w tym sektorze spadło w ujęciu rocznym o 0,2 procent i wyniosło nieco ponad 6,5 miliona etatów.