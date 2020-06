Rynek motoryzacyjny w zapaści. Najnowsze dane

Największe spadki

Największą różnicę rok do roku odnotowano w Hiszpanii (-72,7 proc.). O połowę niższą sprzedaż zaobserwowano na największych rynkach w Europie: we Francji (-50,3 proc.), Włoszech (-49,6 proc.) oraz w Niemczech (-49,5 proc.). Natomiast w Polsce w maju 2019 roku zarejestrowano 47 tysięcy osobówek, a w maju 2020 roku - 21 tysięcy.

Jeśli chodzi o dane dotyczące sprzedaży od stycznia do maja tego roku, to zapotrzebowanie na nowe samochody osobowe spadło w UE w sumie o 41,5 proc. Największe spadki odnotowano w Hiszpanii (54,2 proc.), we Włoszech (50,4 proc.) i Francji (48,5 proc.). W Polsce obniżka nie była tak drastyczna i wyniosła 38,3 proc. - spadek z 233 tys. rejestracji w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku do 144 tys. w analogicznym okresie 2020 roku.