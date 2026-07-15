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Wyraźne odbicie na rynku aut. Najwyższy wynik w tym roku

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA
Rynek motoryzacyjny w Polsce odnotował w czerwcu najwyższy wskaźnik rejestracji pojazdów od początku roku - wynika z raportu Otomoto Insights. Największym źródłem wzrostu był sektor biznesowy.

Rejestracje pojazdów dokonywane przez firmy wzrosły o 14,5 proc. w porównaniu z majem oraz o 10,5 proc. rok do roku. W przypadku klientów indywidualnych wzrost wyniósł 3,4 proc. miesiąc do miesiąca. Zdaniem autorów raportu czerwcowe wyniki pozwoliły niemal całkowicie odrobić skumulowane straty wolumenowe z początku roku.

Nowe samochody podnoszą wskaźnik

Segment nowych samochodów pozostaje liderem wzrostów na rynku motoryzacyjnym. W czerwcu w salonach zarejestrowano 58 tys. 155 nowych pojazdów, o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Szczególnie silny wzrost odnotowano w segmencie firmowym, gdzie liczba rejestracji zwiększyła się o 25,9 proc. miesiąc do miesiąca. Po sześciu miesiącach 2026 r. liczba rejestracji nowych aut była o 9,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

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"Czerwcowe przyspieszenie w rejestracjach to czytelny sygnał, że sektor biznesowy pozostaje głównym stabilizatorem polskiego rynku motoryzacyjnego. Dwucyfrowe wzrosty rejestracji firmowych pokazują dużą determinację przedsiębiorców w realizacji planów flotowych pod koniec pierwszego półrocza" - ocenił cytowany w raporcie Adam Simon z OLX Group/Otomoto.

Zgodnie z raportem rosnąca podaż nowych samochodów idzie w parze ze zmianami w strukturze napędów. Udział samochodów w pełni elektrycznych w podaży wyniósł 8,5 proc., a hybryd plug-in 8,2 proc. Oba segmenty zwiększyły swój udział kosztem klasycznych hybryd, których udział spadł o 4,3 pkt proc. rok do roku. Największy udział w podaży nowych aut nadal mają samochody spalinowe - 48,4 proc.

Auta używane w Polsce

Rynek samochodów używanych również odnotował wzrost. Liczba przerejestrowań zwiększyła się w czerwcu o 5 proc. rok do roku, co pozwoliło niemal całkowicie zniwelować spadki odnotowane na początku roku.

Jednocześnie podaż ofert sprzedaży aut używanych skurczyła się do nieco ponad 220 tys. ogłoszeń, co oznacza spadek o 10,2 proc. rok do roku. Mniejsza liczba ofert oraz początek sezonu wakacyjnego przełożyły się na skrócenie średniego czasu aktywności ogłoszeń do 39 dni w przypadku sprzedających indywidualnych i 43 dni dla podmiotów biznesowych.

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Mediana cen samochodów używanych wzrosła do 45,9 tys. zł. Najwyższą odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie osiągnęła poziom 57,9 tys. zł.

Raport wskazuje również na zmianę preferencji kupujących motocykle. Choć liczba aktywnych ofert nieznacznie spadła względem maja do 30 tys. 695, pozostaje ona o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. Największy wzrost zainteresowania dotyczył motocykli kosztujących do 10 tys. zł, podczas gdy udział najdroższych modeli, wycenianych na ponad 50 tys. zł, systematycznie maleje.

Źródło: PAP
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Tagi:
samochodyMotoryzacjasprzedaż auta
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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