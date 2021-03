Sprzedaż samochodów z najwyższej półki. Zaskakujący efekt w czasie pandemii

Klasa premium odporna na pandemię

Według Samar, tuż za podium znalazło się Volvo. W okresie od stycznia do lutego br. Polacy kupili i zarejestrowali 1996 aut tej marki, o 3,29 proc. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Warto też zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki Lexusa, zajmującego piątą pozycję w zestawieniu. Japońska marka zarejestrowała do końca lutego br. 1108 samochodów, o 30,05 proc. więcej rdr. Była to ostatnia marka, która przekroczyła po dwóch miesiącach tego roku próg 1000 samochodów wpisanych do CEPiK - czytamy.