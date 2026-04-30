Niemiecki gigant motoryzacji ze spadkami sprzedaży. "Nie jesteśmy zaskoczeni"

Oprac. Jan Sowa
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Koncern Volkswagen ostrzega, że planowane cięcia kosztów mogą okazać się niewystarczające, po tym jak zysk operacyjny spadł w pierwszym kwartale o ponad 14 procent. Producent wskazuje na rosnące cła w USA, presję konkurencji z Chin oraz napięcia geopolityczne.

Największy europejski producent samochodów odnotował w pierwszych trzech miesiącach roku zysk operacyjny na poziomie 2,5 mld euro, co oznacza spadek o 14,3 proc. rok do roku. Wynik ten okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali blisko cztery mld euro.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 75,66 mld euro i były o 2,5 proc. niższe niż rok wcześniej, choć nieznacznie przekroczyły rynkowe prognozy.

- Wojny, napięcia geopolityczne, bariery handlowe, bardziej rygorystyczne regulacje i intensywna konkurencja tworzą silne przeciwności. W tym wymagającym otoczeniu udało nam się jednak osiągnąć wymierne postępy - przekazał prezes Oliver Blume.

Po publikacji wyników akcje spółki spadły o około 2 proc., a od początku roku ich wartość obniżyła się o ponad 18 proc.

Branża pod presją i ryzyko geopolityczne

Wyniki Volkswagena wpisują się w szerszy kontekst problemów europejskich producentów samochodów, którzy mierzą się z niepewnością handlową, wysokimi kosztami produkcji, wyzwaniami związanymi z elektromobilnością oraz presją regulacyjną.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jak ostrzegał wcześniej Blume, konflikt z Iranem może ograniczyć popyt na luksusowe modele marek Porsche i Audi należących do koncernu.

Kolejne cięcia i zmiana modelu biznesowego

Volkswagen realizuje szeroki program restrukturyzacji, obejmujący redukcję zatrudnienia oraz ofensywę produktową. Do końca dekady w Niemczech ma zniknąć około 50 tys. miejsc pracy.

Jednocześnie dyrektor finansowy Arno Antlitz przyznał, że dotychczasowe plany oszczędnościowe nie wystarczą.

- Musimy fundamentalnie przekształcić nasz model biznesowy i osiągnąć strukturalne, trwałe usprawnienia. Obejmuje to poprawę struktury kosztów naszych pojazdów bez pogarszania ich jakości, znaczące obniżenie kosztów ogólnych, zwiększenie efektywności zakładów oraz przyspieszenie rozwoju technologii i procesów decyzyjnych - powiedział Anlitz.

- Możemy to osiągnąć jedynie poprzez znaczące ograniczenie złożoności - w naszym portfolio produktów i platform technologicznych, a także w liczbie podmiotów i poziomów decyzyjnych. Na tym skupimy się w nadchodzących miesiącach - dodał.

Presja kosztowa i konkurencja z Chin

Analitycy banku Citi podkreślają, że zapowiedź dalszych cięć nie jest zaskoczeniem, wskazując na wyzwania, takie jak rosnąca konkurencja z Chin oraz coraz wyższe koszty produkcji.

- Nie jesteśmy zaskoczeni, że Volkswagen zapowiada kolejne redukcje kosztów i popieramy takie decyzje, ale oznacza to również dalsze nadzwyczajne koszty w przyszłości i pokazuje presję na podstawową rentowność VW w Europie - ocenili.

Dodali, że koncern podejmuje trudne, ale konieczne decyzje, aby utrzymać rentowność w obliczu rosnących kosztów, regulacji oraz konkurencji ze strony tańszych producentów z Chin.

Patrząc w przyszłość, Volkswagen zakłada, że marża operacyjna ze sprzedaży wyniesie od 4 do 5,5 proc. w 2026 roku. Dla porównania, w 2025 roku wskaźnik ten ma sięgnąć 2,8 proc., co pokazuje skalę wyzwań stojących przed koncernem.

Źródło: CNBC

Jan Sowa
