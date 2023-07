Gigant zamknie fabrykę w Polsce. "Skala skutków będzie ogromna", ministerstwo odpowiada

Interpelację do ministra rozwoju i technologii w sprawie likwidacji fabryki autobusów Scania w Słupsku skierował Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Koncern pod koniec maja br. poinformował, że zdecydował o zamknięciu fabryki na Pomorzu.

W związku z zamknięciem fabryki w Słupsku do końca pierwszego kwartału 2024 roku pracę ma stracić 847 osób. Konwiński zauważył, że Scania Production Słupsk SA jest obecnie największym pracodawcą w tym pomorskim mieście. "Biorąc pod uwagę fakt, że w Słupsku jest zameldowanych około 91 tysięcy mieszkańców – to skala skutków zarówno społecznych jak i ekonomicznych, będzie ogromna" - ocenił parlamentarzysta.

Dlatego Zbigniew Konwiński zapytał m.in., czy przedstawiciele polskiego rządu planują w trybie pilnym nawiązać dialog z kierownictwem koncernu Scania w celu zachęcenia Scanii do zmiany decyzji o likwidacji fabryki w Słupsku oraz jakie działania rząd przewiduje podjąć w celu złagodzenia skutków społecznych i gospodarczych wywołanych likwidacją największego pracodawcy w Słupsku.

"Zwolnienia grupowe mają zostać rozłożone w czasie"

"Do lipca przyszłego roku fabryka Scania Production Słupsk S.A. ma przestać działać przy ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku" - zaznaczył wiceminister. "Ma nastąpić stopniowe wygaszanie produkcji i finalne zamknięcie fabryki nadwozi autobusów. Zwolnienia grupowe mają zostać rozłożone w czasie. Proces zwolnień grupowych będzie trwał do lipca 2024 roku" - dodał wiceszef MRiT.

Zaproponowano m.in. organizację na terenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego targów pracy/giełdy pracy/giełdy kooperacyjnej dla pracowników Scanii z udziałem firm strefowych i firm z regionu. Ponadto pojawił się pomysł skoordynowania przez PARR we współpracy ze partnerami Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Invest in Pomerania z Gdańska (ARP), w zakresie pozyskania inwestora strategicznego do zagospodarowania nieruchomości lub ewentualnie także pracowników przy ul. Grunwaldzkiej w Słupsku.