Podróże przez Słowenię. Jest zalecenie polskiego MSZ

W Słowenii nadal występują trudności na poszczególnych odcinkach dróg. Powodem są szkody spowodowane przez powodzie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca "staranne planowanie podróży do i przez Słowenię".

Przejazd przez Słowenię

MSZ w komunikacie opublikowanym w piątek zaleca "staranne planowanie podróży do i przez Słowenię". Resort zwrócił uwagę, że przez Słowenię przejeżdża wielu turystów z Polski zwłaszcza w drodze do Chorwacji . Jak wskazywano, w obecnej sytuacji alternatywą może być przejazd przez Węgry .

Zniszczony most w okolicach miasta Skofja Loka w Słowenii

Zniszczony most w okolicach miasta Skofja Loka w Słowenii EPA/ZIGA ZIVULOVIC JR

Ambasada RP w Słowenii w sobotę apelowała o omijanie terytorium Słowenii. "Nieustannie apelujemy o omijanie terytorium Słowenii w drodze do Chorwacji i Włoch lub w podróży powrotnej z tych krajów. Sytuacja na słoweńskich drogach jest nieprzewidywalna ze względu na powódź i trwające wciąż intensywne opady" - mogliśmy przeczytać we wpisie ambasady RP w Słowenii w serwisie X (dawniej Twitter).

Przejezdna jest za to autostrada z Mariboru do Zagrzebia. Ambasada RP w Słowenii również w niedzielę wskazywała, że "wszystkie autostrady w Słowenii są przejezdne". "Zamkniętych jest wiele dróg lokalnych. Prosimy podążać za znakami drogowymi i wskazówkami lokalnej policji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - dodano we wpisie.