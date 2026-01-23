Logo TVN24
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"

shutterstock_2077996081
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
Ten napompowany balon branży motoryzacyjnej będzie musiał się skurczyć, bo jest w nim coraz mniej powietrza - stwierdził w TVN24 BiS Szymon Kazimierczak, dziennikarz TVN Turbo. Dodał, że jest nadzieja na to, że dostawcy się dostosują do nowych warunków na rynku.

Europejski sektor motoryzacyjny ma problemy. Z danych Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat producenci części samochodowych na Starym Kontynencie zlikwidowali łącznie 104 tysiące miejsc pracy.

To nie tylko fabryki

Kazimierczak podkreślił, że liczby dotyczące sektora motoryzacyjnego należy jednak widzieć w szerszym kontekście.

- Bezpośrednio i pośrednio w samej produkcji w Europie jest 3,5 miliona miejsc pracy. Reszta miejsc pracy to marketing, handel, logistyka, dostawy. To ogromna branża. Europa - w tym Unia Europejska - nie może tego lekceważyć i musi działać szybko - mówił.

Jego zdaniem utrata 100 tysięcy miejsc pracy nie oznacza jeszcze konieczności rewolucyjnej restrukturyzacji, ale jest symptomem głębszej zmiany.

- Poziom produkcji i sprzedaży nie wrócił do poziomu sprzed pandemii, choć przemysł bardzo na to liczył. Producenci zaczynają się godzić z tym, że nigdy już nie wrócą. Ten bardzo napompowany balon branży motoryzacyjnej będzie musiał się skurczyć, bo jest w nim coraz mniej powietrza - wyjaśnił.

Małe i średnie firmy

Pewną nadzieją pozostaje restrukturyzacja dostawców i przestawienie produkcji na części do aut elektrycznych i hybrydowych, nawet jeśli "sprzedaż elektryków nie jest na takim poziomie, jak się spodziewano".

Ekspert zwrócił też uwagę, że obecna sytuacja może być szczególnie trudna dla małych i średnich firm. - Duzi dostawcy z jednej strony redukują zatrudnienie, z drugiej muszą inwestować w modernizację produktów i fabryk - dodał.

Czytaj też: Za pięć lat większości z tych marek nie będzie

Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy
Źródło: TVN24

Chiny wykorzystały szansę

Jak tłumaczył Kazimierczak, europejscy i amerykańscy producenci, chcąc odbudować zyski po pandemii, utrzymali wysokie ceny nawet po ustabilizowaniu łańcuchów dostaw. Tę sytuację wykorzystali chińscy producenci, wkraczając na rynek z tańszą ofertą.

- Chiny mają za sobą rekordowy rok: siedem milionów samochodów wyeksportowanych, z czego dwa miliony to pojazdy elektryczne i hybrydowe - mówił ekspert.

Na koniec Kazimierczak odniósł się także do niedawnego poluzowania unijnych limitów emisji, podkreślając, że obecne wymogi to wciąż "ogromne ograniczenie".

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

MotoryzacjaSamochody elektrycznesamochody spalinowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica