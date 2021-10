Zaostrzenie kar dla kierowców. Sejmowa komisja niemal jednogłośna

Zaostrzenie kar dla kierowców coraz bliżej. Sejmowa Komisja Infrastruktury w środę niemal jednogłośnie poparła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Członkowie komisji zarekomendowali przyjęcie dziesięciu poprawek, które nie zmieniają jednak zasadniczych założeń projektu. Drugie czytanie projektu ustawy zaplanowano w czwartek.

Za projektem nowelizacji głosowało 22 posłów z komisji, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Z harmonogramu obrad wynika, że w czwartek o godz. 13.45 rozpocznie się sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W ramach tego punktu przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Prawo o ruchu drogowym - zmiany

Komisja omówiła w środę projekt w wersji przyjętej przez podkomisję nadzwyczajną w ubiegłym tygodniu. Wówczas do projektu wprowadzono szereg poprawek - m.in. obniżono kary grzywny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. zł do 800 zł. Zarekomendowano również wprowadzenie poprawki zmieniającej termin wejścia ustawy w życie z 1 grudnia 2021 roku na 1 stycznia 2022 roku.

W środę do projektu przyjęto kolejnych dziesięciu poprawek, w tym dziewięć zgłoszonych przez wiceprzewodniczącego komisji Jerzego Polaczka z Prawa i Sprawiedliwości. Większość z nich miała charakter porządkujący.

Natomiast w jednej z tych poprawek do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.

Inne z przyjętych przez komisję poprawek m.in. uszczegółowiły zapisy odnoszące się do zatrzymywania prawa jazdy kierowców, którzy nie przestrzegają zasad korzystania z tachografów oraz uporządkowały zapisy dotyczące przestępstw, które są przekazywane przez Policję do obecnej centralnej ewidencji kierowców.

Komisja przyjęła też poprawkę precyzującą, że pełnomocnikiem z wyboru bliskich ofiary wypadku w postępowaniach cywilnych o rentę może być adwokat bądź radca prawny.

Mandat za przekroczenie prędkości - poprawka Lewicy

Poparcia nie zyskała natomiast poprawka Lewicy, zgodnie z którą stopniowana miałaby być wysokość grzywny za przekroczenie prędkości w przedziałach - o 20-30 km/h, 30-50 km/h i o 50 km/h. Chcemy wprowadzić progresję wysokości kar - uzasadniała Lewica.

- My w ustawie skupiamy się na jednym progu, przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h. Uważamy, że przyjęta kwota grzywny 800 złotych jest faktycznie adekwatna - mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Poprawkę zgłoszoną przez Lewicę poparło ostatecznie tylko dwóch posłów, przeciw było 18, a trzech wstrzymało się od głosu.

Projekt krytykował Dobromir Sośnierz z Konfederacji, który zgłaszał poprawki dotyczące wykreślenia niektórych przepisów. - Dodawanie do Kodeksu wykroczeń tak poważnych kar jak grzywny do 30 tysięcy złotych jest aktem wandalizmu, niszczy podział na wykroczenia i przestępstwa - mówił Sośnierz. Zdecydowaną większością głosów poprawki te zostały odrzucone przez komisję.

Ceny alkoholu i papierosów

W czwartek w Sejmie zaplanowano również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Według projektu stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry (alkohol z gruszek) i wyroby pośrednie będą wyższe o 10 procent w 2022 roku. Projektowana regulacja zakłada też wzrost minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100 procent do 105 procent całkowitej kwoty akcyzy oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100 procent. Dodano, że zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 procent całkowitej kwoty akcyzy.

Z kolei na lata 2023-2027 zaproponowano wprowadzenie harmonogramu podwyżek podatku akcyzowego na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 procent; papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 procent.

Z rządowych wyliczeń wynika, że w przypadku przeniesienia obciążeń fiskalnych na konsumentów prawdopodobny wzrost cen w przyszłym roku wyniesie: w przypadku butelki wódki 40 proc. - ok. 1,50 zł; butelki wina wytrawnego (0,75l) - ok. 16 groszy; półlitrowej puszki piwa - ok. 6 groszy; paczki papierosów - ok. 30 groszy.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes