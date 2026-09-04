Moto Koncern Volkswagen rozważa wycofanie jednej ze swoich marek samochodowych Oprac. Jan Sowa |

Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje kolejne duże zwolnienia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: vladiksir/Shutterstock

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Rozważany plan zakłada stopniowe usunięcie Seata z portfolio marek niemieckiego koncernu. Więcej pieniędzy i zasobów miałaby otrzymać Cupra, która w ostatnich latach rozwijała się szybciej.

Zmiany mają być częścią szerszej restrukturyzacji koncernu Volkswagen. Jej celem jest ograniczenie kosztów i poprawa konkurencyjności całej grupy.

Volkswagen i Seat odrzuciły jednak doniesienia, jakoby decyzja o przyszłości hiszpańskiej marki już zapadła. Firmy podkreśliły, że na obecnym etapie nie podjęto żadnej strategicznej decyzji.

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Cupra notuje rekordową sprzedaż

Za zwiększeniem inwestycji w Cuprę przemawiają jej wyniki sprzedaży. W pierwszej połowie 2026 roku marka dostarczyła rekordowe 170 100 samochodów. W ostatnich latach radziła sobie znacznie lepiej niż Seat.

Rada nadzorcza Volkswagena ma w piątek omówić szerszy plan restrukturyzacji grupy. Przyszłość Seata pozostaje więc niepewna.

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Volkswagen mierzy się z presją ze strony chińskich producentów

Możliwe zmiany w portfolio marek zbiegają się z problemami Volkswagena na światowych rynkach. Koncern mierzy się ze spadkiem sprzedaży w Chinach, rosnącą konkurencją ze strony tamtejszych producentów samochodów oraz presją na globalne ograniczenie kosztów.

Seat powstał w 1950 roku i pozostaje ważną częścią hiszpańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Główny zakład produkcyjny marki znajduje się w Martorell niedaleko Barcelony.