Koncern Volkswagen rozważa wycofanie jednej ze swoich marek samochodowych
Rozważany plan zakłada stopniowe usunięcie Seata z portfolio marek niemieckiego koncernu. Więcej pieniędzy i zasobów miałaby otrzymać Cupra, która w ostatnich latach rozwijała się szybciej.
Zmiany mają być częścią szerszej restrukturyzacji koncernu Volkswagen. Jej celem jest ograniczenie kosztów i poprawa konkurencyjności całej grupy.
Volkswagen i Seat odrzuciły jednak doniesienia, jakoby decyzja o przyszłości hiszpańskiej marki już zapadła. Firmy podkreśliły, że na obecnym etapie nie podjęto żadnej strategicznej decyzji.
Cupra notuje rekordową sprzedaż
Za zwiększeniem inwestycji w Cuprę przemawiają jej wyniki sprzedaży. W pierwszej połowie 2026 roku marka dostarczyła rekordowe 170 100 samochodów. W ostatnich latach radziła sobie znacznie lepiej niż Seat.
Rada nadzorcza Volkswagena ma w piątek omówić szerszy plan restrukturyzacji grupy. Przyszłość Seata pozostaje więc niepewna.
Volkswagen mierzy się z presją ze strony chińskich producentów
Możliwe zmiany w portfolio marek zbiegają się z problemami Volkswagena na światowych rynkach. Koncern mierzy się ze spadkiem sprzedaży w Chinach, rosnącą konkurencją ze strony tamtejszych producentów samochodów oraz presją na globalne ograniczenie kosztów.
Seat powstał w 1950 roku i pozostaje ważną częścią hiszpańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Główny zakład produkcyjny marki znajduje się w Martorell niedaleko Barcelony.