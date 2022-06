Kilka samochodów "zepsuło się" na Orlenie. Protest kierowców

- Cena euro spada. Cena dolara spada. Złoty się umacnia, a paliwo idzie w górę. Myślę, że to wszystko się nie klei. Ekonomicznie nikt chyba nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego - stwierdził jeden z uczestników akcji pod stacją Orlen w wypowiedzi dla bielskiedrogi.pl.

Wysokie ceny na stacjach

Ceny benzyny dalej rosną. Na niektórych stacjach za popularną 95 trzeba płacić nawet ponad 8 złotych za litr. Zdaniem Dawida Czopka, zarządzającego w Funduszu Inwestycyjnym Polaris, jeśli przekroczymy poziom 8 złotych na większości stacji, to ceny mogą mocno przyspieszyć. - Wtedy na przykład zobaczymy 8,50 za litr - mówił ekspert rynku paliwowego we "Wstajesz i weekend" w TVN24 .

Średnia cena ON spadła o 0,03 zł do 7,40 zł/litr. Średnia cena LPG spadła o 0,06 zł do 3,56 zł.