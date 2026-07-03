Moto Samochody z Chin z coraz większym udziałem na polskim rynku. Na świecie sprzedaż idzie w miliony Oprac. Wiktor Knowski |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

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"Udział chińskich producentów samochodów osobowych w polskim rynku wzrósł w czerwcu 2026 roku w porównaniu do maja i wyniósł 14,9 proc." - napisał Samar.

Samochody z Chin na Polskim rynku

Instytut podał, że wynik ten oznacza, że w czerwcu padł nowy rekord pod względem udziału marek z Kraju Środka w polskim rynku. Poprzedni (osiągnięty w maju 2025 roku) wynosił 14,6 proc. Udział chińskich producentów w krajowym rynku aut w 2025 roku wyniósł 8,2 proc.

Samar podał, że w czerwcu MG zostało pierwszą marką chińskiego producenta z liczbą ponad 2 tys. samochodów zarejestrowanych w ciągu jednego miesiąca.

Ekspansja chińskich marek samochodów

W Chinach sprzedaż spadła o 18 proc. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 roku, do czego przyczyniło się spowolnienie gospodarcze oraz stopniowe wycofywanie niektórych dotacji na zakup pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV). Firma AlixPartners prognozuje, że łączna sprzedaż pojazdów lekkich spadnie w tym roku o 10 proc. do poziomu 24,6 miliona sztuk, po czym zacznie stopniowo odbijać, osiągając 26,2 miliona do 2030 roku.

Według raportu AlixPartners eksport samochodów z Chin osiągnie w 2026 roku blisko 10 milionów pojazdów, w porównaniu z 7,1 miliona w roku 2025. "Jest to jednak zaledwie pierwszy etap międzynarodowej ekspansji, podczas gdy długoterminowym celem ma stać się lokalizacja produkcji na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

Chińscy producenci samochodów mają czerpać znaczne korzyści z krótszych cykli rozwoju produktów, co pozwala im na szybsze wprowadzanie nowych modeli i wdrażanie nowych technologii w porównaniu ze światową konkurencją. Jak podaje Alix Partners, ze stu największych producentów branży motoryzacyjnej już 25 pochodzi z Chin. Tym samym wyprzedziły one USA, stając się trzecią co do wielkości bazą dostawców na ziemi.

Wzrost udziału Chin w rynku europejskim

AlixPartners prognozuje, że do 2030 roku pojazdy chińskich marek osiągną 16 proc. udziału w rynku europejskim. Oczekuje się, że ich sprzedaż wzrośnie w tym roku o 25 proc. do poziomu 2,3 miliona sztuk, przy czym szczególnie silny wzrost mają odnotować Niemcy i Francja.

- Konkurencyjność chińskich producentów samochodów nie opiera się już wyłącznie na samej technologii EV. Coraz częściej jej fundamentem są prędkości, konkurencyjność cenowa oraz zdolności organizacyjne, zwłaszcza w obszarze rozwoju inteligentnych pojazdów połączonych z siecią (ICV). Te atuty dają im silną pozycję do rywalizacji na globalnych rynkach - powiedział Yichao Zhang, partner w dziale motoryzacyjnym na region Wielkich Chin w firmie AlixPartners.