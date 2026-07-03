Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Samochody z Chin z coraz większym udziałem na polskim rynku. Na świecie sprzedaż idzie w miliony

|
Samochody w transporcie. Elektryczny Polestar i spalinowe Suzuki Swift
Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA
Udział chińskich producentów aut w polskim rynku wynosi już 14,9 procent, co stanowi najwyższy wynik w historii. Sprzedaż samochodów z Kraju Środka ma w tym roku wzrosnąć w Europie o 25 procent do poziomu 2,3 miliona sztuk - prognozuje firma doradcza AlixPartners.

"Udział chińskich producentów samochodów osobowych w polskim rynku wzrósł w czerwcu 2026 roku w porównaniu do maja i wyniósł 14,9 proc." - napisał Samar.

Samochody z Chin na Polskim rynku

Instytut podał, że wynik ten oznacza, że w czerwcu padł nowy rekord pod względem udziału marek z Kraju Środka w polskim rynku. Poprzedni (osiągnięty w maju 2025 roku) wynosił 14,6 proc. Udział chińskich producentów w krajowym rynku aut w 2025 roku wyniósł 8,2 proc.

Samar podał, że w czerwcu MG zostało pierwszą marką chińskiego producenta z liczbą ponad 2 tys. samochodów zarejestrowanych w ciągu jednego miesiąca.

Ekspansja chińskich marek samochodów

W Chinach sprzedaż spadła o 18 proc. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 roku, do czego przyczyniło się spowolnienie gospodarcze oraz stopniowe wycofywanie niektórych dotacji na zakup pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV). Firma AlixPartners prognozuje, że łączna sprzedaż pojazdów lekkich spadnie w tym roku o 10 proc. do poziomu 24,6 miliona sztuk, po czym zacznie stopniowo odbijać, osiągając 26,2 miliona do 2030 roku.

Według raportu AlixPartners eksport samochodów z Chin osiągnie w 2026 roku blisko 10 milionów pojazdów, w porównaniu z 7,1 miliona w roku 2025. "Jest to jednak zaledwie pierwszy etap międzynarodowej ekspansji, podczas gdy długoterminowym celem ma stać się lokalizacja produkcji na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

Chińscy producenci samochodów mają czerpać znaczne korzyści z krótszych cykli rozwoju produktów, co pozwala im na szybsze wprowadzanie nowych modeli i wdrażanie nowych technologii w porównaniu ze światową konkurencją. Jak podaje Alix Partners, ze stu największych producentów branży motoryzacyjnej już 25 pochodzi z Chin. Tym samym wyprzedziły one USA, stając się trzecią co do wielkości bazą dostawców na ziemi.

Wzrost udziału Chin w rynku europejskim

AlixPartners prognozuje, że do 2030 roku pojazdy chińskich marek osiągną 16 proc. udziału w rynku europejskim. Oczekuje się, że ich sprzedaż wzrośnie w tym roku o 25 proc. do poziomu 2,3 miliona sztuk, przy czym szczególnie silny wzrost mają odnotować Niemcy i Francja.

- Konkurencyjność chińskich producentów samochodów nie opiera się już wyłącznie na samej technologii EV. Coraz częściej jej fundamentem są prędkości, konkurencyjność cenowa oraz zdolności organizacyjne, zwłaszcza w obszarze rozwoju inteligentnych pojazdów połączonych z siecią (ICV). Te atuty dają im silną pozycję do rywalizacji na globalnych rynkach - powiedział Yichao Zhang, partner w dziale motoryzacyjnym na region Wielkich Chin w firmie AlixPartners.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: PAP, Reuters
Tagi:
ChinysamochodySamochody elektryczneChiny - UE
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Były prezydent Andrzej Duda stara się sprawdzić w biznesie
"Firma właśnie straciła szansę". Tusk komentuje spotkanie Dudy
Z kraju
shutterstock_2255163695
Zakup broni jednym kliknięciem. Nowe regulacje w USA budzą kontrowersje
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwolnienia z podatków dla inwestycji do 100 tys. złotych. "Największa zmiana od lat"
Pieniądze
pap_20250513_05B
Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Sejm zdecydował
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran grozi "natychmiastową reakcją", ceny ropy reagują
Ze świata
wyprzedaz sale sklep galeria handlowa shutterstock_2291099143
Szał zakupów na wyprzedażach i odroczone płatności. UOKiK ostrzega
Pieniądze
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Koniec mieszkaniowego boomu? Popyt na własne M ostro w dół
Nieruchomości
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie do pięciu milionów złotych
Pieniądze
shutterstock_2382390935_1
"Osiągnęliśmy punkt krytyczny". Branża lotnicza ostrzega przed nowym systemem
Turystyka
paszport karta pokladowa shutterstock_2684625695_1
Nowe funkcje dla podróżujących w mObywatelu
Turystyka
Klienci zwracali uwagę, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw informowali ich, iż po podpisaniu nowej umowy będą płacili niższe rachunki za energię elektryczną
Rachunki za prąd po nowemu
Z kraju
pap_20231010_0ZQ
Padł rekord na lotnisku w Radomiu. Nowe połączenia
Z kraju
ryba filet smazona shutterstock_2668807759_1
Sześć grzechów nadmorskich smażalni. Na to warto uważać
Z kraju
12 Chee Hoon Avenue
Luksusowa willa przejęta. Została kupiona za pieniądze z przemytu chipów
Tech
magazyn hala pracownik shutterstock_2350062653_1
W tych zawodach najczęściej pracują Polacy
Dla pracownika
shutterstock_2128610258
Tych treści nie można rozpowszechniać w sieci. Jest wyrok TSUE
Prawo
Sam Altman i Donald Trump
Giganci AI pod presją. OpenAI proponuje nowe rozwiązanie
Tech
TSUE
Spór o przedawnienie roszczeń banków. Jest orzeczenie TSUE
Prawo
Kim Dzong Un defilada
Straty liczone w setkach milionów. Korea Północna na czele
Tech
google logo budynek shutterstock_2689013653
TSUE utrzymał rekordową karę dla Google
Tech
shutterstock_2456177651. Pracownicy zespołu używają wibratora do wyrównywania zaprawy cementowej na podłogach. Wylewka betonowa do budynków, plac budowy
Zwrot na rynku pracy. "Pracodawcy mają świadomość"
Dla pracownika
Janusz Krasoń w 2011 roku w Sejmie
Nowy szef PIP powołany. Kim jest Janusz Krasoń
Z kraju
Dariusz-Oskroba
Nie żyje Dariusz Oskroba. Poruszający wpis współpracowników
TVN24
NASK
Nowy model AI trafił do Polski. Ma wykrywać ataki
Tech
paczka, przesyłka
Koniec tanich paczek bez cła. Zmiany weszły w życie
Ze świata
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Szwecja wprowadza obowiązek gotówki dla sklepów
Ze świata
Taylor Swift, Travis Kelce
Na ten ślub czeka świat. Tyle ma to kosztować
Ze świata
Donald Trump
"Nie pozwolimy na to". Trump ostrzega Chiny
Ze świata
Jolanta Sobierańska-Grenda
Ponad 700 tysięcy złotych "innych dochodów". Ministra zdrowia wyjaśnia
Z kraju
Donald Trump
Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica